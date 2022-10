Aktywistki klimatyczne: opodatkować spółki energetyczne, odejść od węgla

Opodatkowania spółek energetycznych, odejścia od paliw kopalnych i sprawiedliwej transformacji energetycznej domagają się aktywistki klimatyczne, m.in. z Inicjatywy Wschód, która zapowiada na piątek w Warszawie demonstrację - Strajk Kryzysowy.

"Wiemy, jak bardzo przemysł paliw kopalnych doprowadził do obecnego kryzysu energetycznego, doprowadza do aktualnej inflacji" - powiedziała Wiktoria Jędroszkowiak z Inicjatywy Wschód, na briefingu zorganizowanym w czwartek w Sejmie przez wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej Zielonych.

"Polski rząd od 2015 roku udaje, że możemy zostać przy polskim węglu, wtłaczając nam bajkę o tym, że górnictwo będzie funkcjonowało do roku 2050, co skutkuje brakiem odnawialnych źródeł energii, tym, że od ponad 100 dni po raz kolejny ustawa wiatrakowa jest w sejmowej zamrażarce, nie budujemy fabryk pomp ciepła, lokalnych biogazowni, nie ocieplamy domów" - wyliczała Jędroszkowiak. "W tym samy czasie nie modernizujemy kopalń. Powinniśmy odchodzić od węgla, ale nie powinniśmy skazywać górników na śmierć" - dodała.

Zdaniem Dominiki Lasoty "podatek od nadmiarowych zysków to minimum, żeby pociągnąć ludzi odpowiedzialnych za te kryzysy do jakiejkolwiek odpowiedzialności". Według Inicjatywy Wschód i Zielonych to "spółki energetyczne de facto wrzuciły nas w kryzys energetyczny", a obecne problemy "to nie tylko skutek działań Putina, ale także politycznych decyzji, które doprowadziły do uzależnienia od paliw kopalnych z Rosji.

"Kryzys energetyczny, z którym się mierzymy, pokazał fundamentalną zależność polskiej gospodarki od starych technologii i importu paliw z zagranicy, przede wszystkim z Rosji" - powiedział współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii Jan Zygmuntowski. Dodał, że inwestycje takie jak Baltic Pipe i terminal gazowy to właściwe działania, "ale nie rozwiązują fundamentalnych problemów".

Zwrócił uwagę, że łączna wartość jednorazowego dodatku węglowego - ok 11,5 mld zł - przekracza wszystkie umowy służące czystemu powietrzu zakontraktowane przez NFOŚ przez pięć lat. Według Zygmuntowskiego co najmniej 1 proc. PKB należy przeznaczać na spółdzielnie energetyczne.

Organizatorzy zapowiedzieli, że w piątkowej demonstracji wezmą udział przedstawiciele Akcji Demokracja i AgroUnii.

Jak napisała w komunikacie AgroUnia, udział w proteście weźmie Michał Kołodziejczak, lider ugrupowania. "Rozpoczynamy w Polsce Strajk Kryzysowy, strajk, który ma pokazać politykom, że będziemy się jednoczyć (...) Ten miks energetyczny będzie się w Polsce zmieniał, ale jest jedna, zasadnicza rzecz: kosztów transformacji nie mogą ponosić zwykli obywatele, ludzie zarabiający najmniej. Bezmyślność polityków musi wreszcie spotkać się ze skarceniem i trzeba jak najszybciej wypowiedzieć posłuszeństwo" - mówi Kołodziejczak, cytowany w komunikacie.

Organizatorzy demonstracji zaapelowali, by do Strajku Kryzysowego włączyli się wszyscy, którzy chcą odblokowania odnawialnych źródeł energii, instalowania paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach publicznych i odejścia od zakazu stawiania turbin wiatrowych o odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość wiatraka od zabudowań mieszkalnych (10H), i "osoby które chcą prawdziwej sprawiedliwej transformacji (energetycznej) i chcą przestać kupować paliwa kopalne od dyktatorów".

Protest rozpocznie się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie o godzinie 18, następnie przejdzie przed ministerstwo sprawiedliwości.