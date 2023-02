Alaksandr Łukaszenka nazwał Polskę hieną i zaprosił do siebie Joe Bidena

Na spotkaniu z mediami prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka zaprosił prezydenta USA Joe Bidena do Mińska. Przy okazji w ostrych słowach zaatakował Polskę.

Alaksandr Łukaszenka oznajmił, że chce zorganizować spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Białoruski przywódca nawiązał przy tym do wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce, który będzie przebywał nad Wisłą między 20 a 22 lutego

- Dlaczego Biden jedzie do Polski? Dlaczego akurat do Polski? Ale nie martwimy się tym. Jeśli ma ochotę, możemy go przyjąć w Mińsku przyjąć i poważnie porozmawiać, skoro chce pokoju na Ukrainie - powiedział Łukaszenka, cytowany przez białoruską agencję informacyjną BiełTA.

Stwierdził, że jest gotowy do zorganizowania w Mińsku spotkania z Władimirem Putinem i Joe Bidenem.

- Wtedy nawet Putin przyleci do Mińska i spotkamy się tutaj we trójkę: dwóch "agresorów" i "prezydent kochający pokój". Dlaczego nie? W imię zakończenia wojny - oznajmił.

- Jeśli Biden chce zatrzymać wojnę, z Polski jest niedaleko, wyślę samolot, zabierzemy go - dodał. - W jego obecności, we trójkę, gwarantuję, że przyjedzie Władimir Putin, usiądziemy i rozwiążemy wszystkie problemy.

Zaraz potem stwierdził jednak, że nie wierzy iż prezydent USA przyleci na Białoruś.

- W Polsce zostanie, bo Polska jest hieną Europy, a dziś przede wszystkim odgrywa najbardziej aktywną rolę w eskalacji wojny na Ukrainie. Ona krzyczy najwięcej, bardziej niż Amerykanie - stwierdził Alaksandr Łukaszenka.