Alaksandr Łukaszenka przyznał, że jego ojczyzną jest Rosja

- Nasza ojczyzna leży od Brześcia do Władywostoku. To jest nasza ziemia, nasze narody i nasza wolność stwierdził Alaksandr Łukaszenka podczas wręczania nominacji generalskich w Mińsku.

- Powiem wprost, z przykrością patrzyłem na to, co się dzieje na południu Rosji. Ale nie tylko ja, wielu naszych obywateli wzięło sobie do serca te wydarzenia. To dlatego, że ojczyzna jest jedna - powiedział przywódca Białorusi, którego cytuje portal naTemat.pl.

Podczas przemówienia, które transmitowała stacja Pul Pierwogo, białoruski dyktator przyznał również, jakie działania podjął, gdy dowiedział się o wydarzeniach, które miały miejsce w Rostowie nad Donem.

- Postawiłem wojsko w stan pełnej gotowości. Białorusini umieją bronić swojej ziemi - powiedział Alaksandr Łukaszenka. Dodatkowo przywódca przyznał, że mieszkańcy Białorusi "żyją pod spokojnym niebem, ponieważ od 30 lat szykują się do wojny" - czytamy w portalu naTemat.pl.

23 czerwca właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę.

Na Białorusi rozpoczęto już budowę obozów, w których mają zostać ulokowani żołnierze z najemniczej Grupy Wagnera po ich przerwanym marszu na Moskwę - poinformował 26 czerwca niezależny portal rosyjski Wiorstka.

Według informacji portalu pierwszy obóz dla 8 tys. osób powstaje 200 km od granicy z Ukrainą w Osipowiczach w obwodzie mohylewskim. Obóz ma mieć powierzchnię 24 tys. m kw. Zostanie zbudowany w bardzo szybkim tempie: "do jutra do obiadu" - powiedziało portalowi jego źródło.

Porozumienie o przemieszczeniu się najemników z Grupy Wagnera na Białoruś zawarli w sobotę (24 czerwca) wieczorem właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i Alaksandr Łukaszenka.