Albo ograniczymy gwałtownie emisje, albo czeka nas droga do zagłady

Najbliższy szczyt klimatyczny ONZ musi przynieść przełom. Żaden biznes nie uda się w warunkach globalnej katastrofy. Tymczasem wiele osób tkwi w swoich "bańkach", twierdząc, że zmiany klimatu ich nie dotyczą.

Droga na szczyt klimatyczny w Dubaju rozpoczęła się w Katowicach debatą otwarcia dwudniowego wydarzenia - PRECOP 28 pod hasłem „Świat bez emisji – czas na przyspieszenie”. Konferencja przyniesie pełne spektrum tematów i poglądów na kwestie najważniejsze dla środowiska i perspektyw światowej polityki klimatycznej.

Bez biznesu nie się nie uda. Potrzebujemy technologii i pieniędzy - przekonywał Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, apelując o to, by od rozmowy przejść do „zarządzania problemem”.

Walcząc ze zmianami klimatu chronimy sami siebie, bo planeta poradzi sobie bez ludzi. Niech taki egoizm zwycięży. Mówmy o tym obywatelom - apelował europarlamentarzysta i były premier Jerzy Buzek.

Skuteczne powstrzymanie katastrofy klimatycznej wymaga działań w dziedzinie edukacji. Świadomość, że skutki globalnego ocieplenia dotyczą wszystkich mieszkańców planty i powszechne poparcie dla koniecznych działań oraz niekiedy trudnych i kosztownych zmian to warunek ich powodzenia.

Rozpoczęta w Katowicach dwudniowa konferencja PRECOP 28 poprzedza i przygotowuje COP28 – największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Tegoroczny 28. szczyt klimatyczny ONZ odbędzie się w tym roku w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na przełomie listopada i grudnia.

Bez współpracy nie powstrzymamy prowadzących do katastrofy zmian klimatu

- Jeśli chcemy, by nasza gospodarka była konkurencyjna, energetyka bezpieczna, a energia dostępna i akceptowalna cenowo, jeśli zamierzamy racjonalnie i skutecznie reagować na skutki zmian klimatu jednocześnie powstrzymując eskalację tych procesów, to musimy znaleźć wspólną odpowiedź i formułę działań - stwierdził otwierając PRECOP 28 Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- To co się dzieje, na świecie, za naszą granicą, wzmacnia wagę tego, o czym będziemy mówić - dodał.

W agendzie rozpoczynającej się dziś konferencji znalazły się takie tematy jak zrównoważona gospodarka, finanse, transport, budownictwo i rolnictwo, zeroemisyjna produkcja, energetyka bez paliw kopalnych, gospodarka bez odpadów.

Gdzie jesteśmy na drodze do neutralności klimatycznej i spełnienia złożeń Porozumienia paryskiego? Jak wiele brakuje, by zatrzymać katastrofę klimatyczną w jej najgorszym scenariuszu? Co firmy i decydenci mogą wspólnie robić, by odwrócić trend prowadzący do podniesienia średniej temperatury powyżej 1,5 stopnia, co według naukowców rozpędzi spiralę katastrofalnych zjawisk uniemożliwiając ich wyhamowania.

Na te pytania w trakcie PRECOP 28 poszukują odpowiedzi politycy i autorytety w dziedzinie klimatu, przedstawiciele ONZ, dyplomaci, aktywiści klimatyczni, samorządowcy. W tak zróżnicowanej obsadzie odbyła się sesja inaugurująca konferencję.

- Kryzys klimatyczny już teraz nadweręża nasze gospodarki - ostrzegła Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ i przewodnicząca UN Global Compact. - Świat osiąga temperaturę wrzenia, mamy coraz mniej czasu. Po to, by powstrzyma katastrofalny scenariusz musimy ograniczyć globalne emisje o połowę do końca dekady. Pamiętajmy, że żaden biznes nie będzie się rozwijał w warunkach katastrofy.

Zdaniem Ojiambo biznes musi robić więcej i szybciej, w czym wspiera go UNGC - m.in. w ramach inicjatywy „spirali ambicji”, w której polityczni decydenci i ludzie gospodarki wzajemnie się inspirują i napędzają w działaniach na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia.

Politycy nie czują skutków swoich działań. Aktywiści nie powinni walczyć sami

- Zależy nam, by młode pokolenie aktywistów klimatycznych nie musiało dobijać się do drzwi - stwierdził Kamil Wyszkowski. - Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić do debaty młodzież.

Monika Witek, młoda przedstawicielka Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, zabrała głos w imieniu „troszczących się".

- Narażanie istot ludzkich i pozaludzkich na cierpienia wywołane zmianami klimatu i niszczeniem środowiska budzi w nas strach, niezgodę, rozpacz, ale pierwsza była i jest troska - podkreśliła aktywistka. - Ona łączy nas w różnorodności. Na Ziemi jest miejsce dla wszystkich istot, ale trzeba zdecydowanych działań.

- Osoby sprawujące władzę nie przejmują się, bo nie odczuwają w klimatyzowanych pomieszczeniach skutków ich własnych decyzji, a miliony będą przez to cierpieć - apelowała Witek. - Chcemy realnego wpływu obywateli na kształt miksu energii. Jesteśmy częścią natury, która się broni.

- Dziękuję, że wam się chce działać, a nie narzekać, że chce wam się wstać z kanapy - mówił Kamil Wyszkowski. - Dla nas to wyzwanie, by aktywiści nie walczyli sami.

Wielki producent paliw też wyraża troskę i deklaruje zieloną zmianę

ZEA uznają, że zmiany klimatyczne wymagają globalne działań, to wyzwanie przekracza granice. Sytuacja jest krytyczna - stwierdził Mohamed al Harbi, ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce.

Al Harbi podkreślał znaczenie realizowanej przez ZEA transformacji w kierunku zrównoważonej i niskowęglowej gospodarki, skalę inwestycji w fotowoltaikę, energię wiatru czy gospodarkę wodorową.

- Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami i wspierać inne kraje na ich drodze do budowania zrównoważonej gospodarki - zdeklarował dyplomata.

Podkreślił wagę współpracy międzynarodowej i skalę COP 28 (70 tys. delegatów, w tym 140 głów państw). COP ma poruszyć także - w kontekście zmian klimatu - kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia i nowych technologii, a także finansowania inicjatyw klimatycznych. Wskazał, na konkretne cele - potrojenie globalnych zasobów energetyki odnawialnej do 2030 roku i zbliżenie się do zerowej emisji metanu do 2039 r. Przypomnijmy, że ZEA to jedne z największych na świecie dostawców paliw kopalnych - ropy i gazu.

Jeśli nie ograniczymy szybko emisji, to czeka nas droga do zagłady

To dobrze, że Ukraina jest w centrum naszej debaty - dziękował organizatorom Tim Lardner, dyrektor Multi-Country Office UNOPS, agendy zajmującej się ONZ-owskimi międzynarodowymi zamówieniami publicznymi.

Przypomniał, że wojna to także przestępstwa przeciwko klimatowi i środowisku - takie jak wysadzenie przez agresora tamy, przykład niszczenia tego co ludzkie, związane z cywilizacją materialną i tego co naturalne, środowiska.

- Ukraina jest w centrum debaty o transformacji. Kryzys i wojna to także szansa na zmianę - na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego - przekonywał Lardner. - Możliwe i potrzebne jest stworzenie wydajnego systemu energetycznego wykorzystującego zrównoważone rozwiązania. Tam jest dużo biomasy. Ukraina może być modelem jej wykorzystania. I będzie zmieniać swój przemysł, z którego pochodzi prawie 60 proc. tamtejszych emisji. Oferujemy nasze rozwiązania m.in. w ramach zielonych przetargów - zadeklarował przedstawiciel Narodów Zjednoczonych.

Lardner wspomniał także o porozumieniu między ONZ i Polską, gdzie pojawiła się kwestia zapewnienia udziału polskich firm w zielonej transformacji Ukrainy.

- Zrobiliśmy więcej niż zakładaliśmy - diagnozował postępy transformacji Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. - Ale musimy uciekać od paliw kopalnych. USA dołączyło pod tym względem do Unii Europejskiej, a Unia nie wycofuje się z celów Fit for 55 (osiągnięcie neutralności względem klimatu w roku 2055 - dop. red.), lecz stawia na inne akcenty - musimy mieć poparcie Europejczyków.

Na już dokonane zmiany w mentalności zwrócił uwagę prof. Maciej Nowicki, minister środowiska w latach 2007-2010, przewodniczący COP w Poznaniu (w 2008 r.).

- Nikt już, jak parę lat temu, nie twierdzi, że możemy spalać węgiel bez ograniczeń - zauważył Nowicki. - Jednak emisje globalne nie spadają, a przed nami ostatnia rubież - granica wzrostu temperatury o 2 stopnie, bo 1,5 stopnia jest już moim zdaniem nie do utrzymania. Poza tą granicą czeka nas niekontrolowana akceleracja zjawisk, droga do zagłady.

Nowicki wskazał na wielkich odpowiedzialnych: gospodarki Chin, Indii, USA, Unii Europejskiej i Japonii.

- W Dubaju powinien powstać plan działania, by nastąpił przełom. Na tych, którzy nie chcą redukować emisji powinien być wywierany nacisk polityczny i gospodarczy. My w krajach bogatych też mamy sobie wiele do zarzucenia - chodzi o rozpasany konsumpcjonizm, import niepotrzebnych gadżetów. Musimy zmienić nasze zachowania, stać się społeczeństwem umiaru - apelował prof. Nowicki.

„Mnie to nie dotyczy?” Potrzebna wiedza, edukacja, dialog i stopniowe ucieranie się stanowisk. Nie ma lepszej metody

Wiktoria Soszka, przedstawicielka światowej organizacji proklimatycznej Extinction Rebellion, mówiła o polu współpracy z biznesem, który „ już wie, że paliwa kopalne mu się nie opłacają”.

- To nasza europejska perspektywa, bo w Chinach jest inaczej, ale dialog jest potrzebny i możliwy - przekonywała przedstawicielka organizacji mającej w nazwie rebelię. - Jesteśmy zmuszeni do walki, ale korzystamy z rożnych sposobów zatrzymania przerażającej wizji. Tam gdzie, to skuteczne, rozmawiamy. Powalenie na ziemię aktywistek na spotkaniu z premierem Morawiecki to aktualny przykład dialogu z władzą…

- Walczmy mądrze, nie okazując agresji - radził Wyszkowski. - Wiedza, fakty, dobre przygotowanie, udzielanie lekcji pokory politykom i stopniowe ucieranie stanowisk. Nie ma inne skutecznej drogi. Dlatego tak potrzebna jest edukacja klimatyczna na wszystkich szczeblach, by mieć mądrzejszych konsumentów, decydentów i rodziców.

- Wielu tkwi w swoich "bańkach", twierdząc, że zmiany klimatu ich nie dotyczą - zauważyła Wiktoria Soszka z Extinction Rebellion. - Nie wolno upraszczać i opowiadać bzdur, że powinniśmy się cieszyć z 30 stopni w październiku. Klimat musi wejść do mainstreamu publicznej debaty i społecznej świadomości.

Jesteśmy jako samorząd pasem transmisyjnym między aktywistami a mieszkańcami, którzy ogrzewając od lat swój domek węglem nie widzą przyczyn i skutków zmian klimatu - mówiła Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi, członek Komisji ENVE oraz Grupy Roboczej ds. Zielonego Ładu w terenie funkcjonującej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów.

Podkreśliła rolę dostępu do środków unijnych na zieloną transformację, dzięki którym można byłoby przełamywać bariery wynikające z ubóstwa energetycznego, wymieniać źródła ciepła na bezemisyjne.

- Prawie 90 proc. Działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu dzieje się na poziomie lokalnym. To my - w miastach, miasteczkach będziemy te cele realizować. Jednak największy problem dla samorządów to budynki - zaznaczyła Zdanowska. - Przypada na nie 40 zapotrzebowania na energię i są one źródłem 36 proc. emisji. Do 2055 roku te budynki nie znikną, wymagają termomodernizacji, zmian prawa, które by te procesy wsparły.

Technologie, pieniądze, konflikty. Bez biznesu nie zatrzymamy katastrofy

W trakcie debaty powracał motyw finansowania zmian i mobilizacji biznesu dla działań proklimatycznych. Globalna bogata Północ to nadal główne źródło emisji, kraje Południa emitują relatywnie niedużo dwutlenku węgla do atmosfery, a najsilniej odczuwają skutki zmian klimatu. Problem finansowania transformacji i adaptacji stał się kluczowy już rok temu w trakcie COP w Egipcie.

- Największe banki rozwoju umówiły się na zwrot w kierunku zielonego finansowania To narzędzie już mamy - zaznaczył Wyszkowski. - Potrzebne są nakłady rzędu 340 mld euro dla krajów Południa, a mamy jedynie 100 mld.

Do 2030 mamy, jak wyliczano do wykorzystania w UE 309 mld euro na zielone projekty. W skali krajowej pozostaje kwestia środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

- Nie obrażajmy się na ETS (krytykowany unijny system handlu emisjami), to duże środki, które trzeba wykorzystywać. Walczmy nadal o KPO - zachęcał inicjator PRECOP. - Ale zapytajmy też - choć to teraz trudne pytanie - ile wydajemy na zbrojenia. Na świecie trwają 32 wojny, najwięcej w Afryce. Wojen i problemów społecznych będzie więcej, jeśli nie zatrzymamy zmian klimatu.