Aleś Zarembiuk po wyroku na A. Bialackiego: piszmy listy w jego obronie i organizujmy wsparcie finansowe

Wyrok na Alesia Bialackiego pokazuje, że reżim Łukaszenki kontynuuje politykę brutalnych represji, bo boi się utraty władzy - uważa szef fundacji "Białoruski Dom" Aleś Zarembiuk. Ocenił, że sytuację Bialackiego i innych więźniów politycznych może poprawić pisanie listów w jego obronie i wsparcie finansowe.

Aleś Bialacki, białoruski obrońca praw człowieka, twórca centrum praw człowieka Wiasna i laureat ubiegłorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, został w piątek skazany przez sąd w Mińsku na karę 10 lat kolonii karnej. Trzej inni aktywiści, współpracownicy Bialackiego, zostali skazani na kary od siedmiu do dziewięciu lat więzienia. O wyroku poinformowało centrum Wiasna, cytowane przez niezależne media. Skazani zostali już wcześniej uznani za więźniów sumienia, a sprawa karna wobec Wiasny - za motywowaną politycznie.

"Ten wyrok świadczy o tym, że reżim Łukaszenki kontynuuje i zamierza kontynuować politykę nasilonych, brutalnych represji trwającą od 2,5 roku. Widać, że Łukaszenka nie zmienia swojej polityki ani podejścia oraz o tym, że musi ją prowadzić, by zachować kontrolę nad państwem, ponieważ zdaje sobie sprawę, że większość społeczeństwa białoruskiego mimo tych barbarzyńskich działań i tortur w więzieniach nie chce wspierać jego reżimu" - powiedział PAP Zarembiuk, komentując wyrok.

"To jest obraz strachu przed własnym narodem - sytuacja tak podobna, jak w czasie stanu wojennego w Polsce. Na Białorusi oficjalnie taki stan nie został wprowadzony, ale realnie on jest - jakikolwiek komentarz, publikacja czy nawet źle wypowiedziane słowo może skutkować wieloletnim więzieniem" - zauważył prezes fundacji "Białoruski Dom".

Według niego, aby pomóc i Alesiowi Bialackiemu, ale też Andrzejowi Poczobutowi oraz innym prześladowanym więźniom politycznym, trzeba wysyłać jak najwięcej listów w jego obronie.

"To moralne wsparcie, którego osadzeni w więzieniach są świadomi, choć oczywiście nie są one im przekazywane przez więzienną administrację. Z drugiej strony trzeba domagać się powstania funduszu wsparcia, najlepiej o charakterze międzynarodowym - dla białoruskich więźniów politycznych i ich rodzin, tak aby cały Zachód się na to zrzucił. Na razie tylko w ten sposób możemy polepszyć ich warunki w więzieniach" - mówił Zarembiuk.

Zauważył, że "zwykła" paczka do więzienia do koszt od 3 tys. zł. "To paczka z witaminami, produktami, które są potrzebne, by choć w minimalny sposób pomóc podtrzymać ich zdrowie, przeżyć w więzieniu, wytrzymać tortury w tych barbarzyńskich warunkach. Wiemy, że nie ma też pieniędzy na adwokatów, na płacenie grzywien, na pomoc rodzinom, często pozostawionym bez środków do życia" - zaznaczył Zarembiuk.

Pytany o postulat objęcia Białorusi takimi samymi sankcjami co Rosję Zarembiuk ocenił, że "sankcje też są potrzebne".

"Tylko za tymi sankcjami muszą iść działania wspierające rodziny więźniów, których nie stać na wydatki, na pomoc swoim bliskim w więzieniach. To, co zebrano wcześniej - tego już niemal nie ma, bo zwiększone represje trwają już blisko trzy lata. Oczywiście Polska uruchomiła program pomocy w roku 2020 i kontynuowała wsparcie w kolejnych latach. Ale chodzi o to, by powstał taki program wsparcia więźniów politycznych, który byłby dofinansowany też przez USA i państwa UE, bo to pomoże przeżyć ludziom przebywającym obecnie w nieludzkich warunkach. To priorytet" - podkreślił.

"Trzeba nagłaśniać sprawę cały czas, bo my, Dom Białoruski, choć ta sytuacja trwa od blisko trzech lat, cały czas dostajemy prośby od osób represjonowanych o wsparcie i pomoc, nie możemy tych ludzi zostawić. Mieliśmy środki zebrane w ramach różnych zbiórek, ale one powoli nam się kończą, a nowych środków nie ma, choć potrzeby osób uwięzionych i ich rodzin cały czas są" - dodał Zarembiuk.

Jak wynika ze źródeł PAP, Polska przekazała ambasadorom państw członkowskich przy UE, szerpom (doradcom prezydentów i szefów rządów krajów UE), Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej wniosek o natychmiastowe przyjęcia sankcji wobec Białorusi w związku z wyrokami, jakie zapadły na Alesia Bialackiego i innych białoruskich opozycjonistów.

W piątek premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że wyrok dla Alesia Bialackiego to kolejna skandaliczna decyzja białoruskiego sądu w ostatnim czasie. Polska stanowczo sprzeciwia się procesom motywowanym politycznie oraz wzywa do uwolnienia niesprawiedliwie skazanych. Przypomniał również, że oprócz Bialackiego "dwaj inni obrońcy praw człowieka, liderzy białoruskiego Centrum Praw Człowieka +Wiosna+ - Walentyn Stefanowicz i Uładzimir Łabkowicz - zostali skazani na 9 i 7 lat".

Wyrok na Bialackiego potępiło też polskie MSZ; swój sprzeciw wyrazili także m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen.