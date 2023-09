Skorygowana EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) grupy Allegro w drugim kwartale 2023 roku wzrosła o 19,9 proc. do 580,4 mln zł. To wynik o kilkadziesiąt milionów zł przewyższający oczekiwania ekspertów.

Allegro chwali się "spełnieniem prawie wszystkich oczekiwań na drugi kwartał".

Wartość sprzedaży brutto (GMV) w Polsce wzrosła o 11,3 proc. rok do roku w drugim kwartale, osiągając 13,48 mld zł, co przewyższa dynamikę sprzedaży detalicznej w kraju. Przychody z działalności w Polsce również wzrosły o 18,4 proc. rok do roku w drugim kwartale.

Allegro rozszerza swoją działalność w Czechach.

Spółka zapowiada ekspansję międzynarodową. Wciąż jednak polski segment odpowiada za niemal 94 proc. GMV grupy.

Allegro przy okazji publikacji wyników za II kwartał chwali się "spełnieniem prawie wszystkich oczekiwań na drugi kwartał".

Allegro – wyniki za I półrocze i II kwartał 2023 roku "świetne pomimo niełatwych warunków"

Jak podaje w komunikacie spółka:

Najpopularniejsza w Polsce platforma zakupów online świetnie sobie radzi pomimo niełatwych warunków makroekonomicznych.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w drugim kwartale o 11,3 proc. rok do roku do 13,48 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce. W całym pierwszym półroczu GMV zwiększyła się o 12,6 proc. rok do roku.

Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 18,4 proc. rok do roku do 1,89 mld zł w drugim kwartale i o 20,4 proc. rok do roku w pierwszym półroczu "dzięki większej monetyzacji i wyraźnemu wzrostowi przychodów z działalności reklamowej".

Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła piąty kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,3 mln w drugim kwartale. Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się zaś o 9,4 proc. rok do roku do 3 664 zł. Tempo wzrostu przyspieszyło również w ujęciu kwartalnym.

Zwyżkujące GMV i średnia prowizja od sprzedaży (take rate) przy jednoczesnej kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) z działalności w Polsce o 22,1 proc. rok do roku do 673,4 mln zł w drugim kwartale i o 25,6 proc. w pierwszym półroczu.

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową grupy, zwiększyła się o 10,3 proc. rok do roku w drugim kwartale i o 15,4 proc. rok do roku w pierwszym półroczu. Przychody grupy wzrosły o 8,5 proc. rok do roku w drugim kwartale i o 31 proc. w pierwszym półroczu, a skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA urósł o 19,9 proc. rok do roku w drugim kwartale i o 17,3 proc. w pierwszym półroczu.

Allegro.cz ruszyło 31 lipca. Nowa platforma grupy daje czeskim konsumentom największy wybór na rynku, obejmujący ponad 150 mln ofert z 20 tysięcy sklepów.

"To kluczowy krok w międzynarodowej ekspansji grupy. Platforma ma już prawie 600 tysięcy aktywnych kupujących, a liczba użytkowników programu Smart! na Allegro.cz przekroczyła 200 tysięcy. Wraz z biznesami przejętej przez Allegro Grupy MALL, smartowiczów w Czechach jest już łącznie 650 tysięcy" – stwierdza Allegro w komunikacie.

Segment MALL, obejmujący przejęte w ubiegłym roku biznesy, ograniczył nieco stratę skorygowanego wskaźnika EBITDA do 66,2 mln zł w drugim kwartale.

Prognozy na III kwartał 2023 roku zakładają wzrost przychodów o 19-21 proc.

W trzecim kwartale 2023 roku Allegro planuje wzrost GMV z działalności w Polsce na poziomie 10-11 proc. rok do roku, przy wzroście przychodów o 19-21 proc. i przyspieszeniu tempa wzrostu skorygowanego zysku EBITDA do 30-32 proc. rok do roku. Przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej spadnie w trzecim kwartale o 10-12 proc. rok do roku, przychody będą o 32-34 proc. niższe rok do roku, a skorygowana strata EBITDA wyniesie 100-110 mln zł.

Wydatki inwestycyjne szacowane są na 85-95 mln zł w Polsce i 20-25 mln zł za granicą.

Na poziomie skonsolidowanym, Allegro szacuje wzrost GMV w trzecim kwartale na 8-9 proc. rok do roku, a przychodów na +3-5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowany zysk EBITDA grupy powinien być o 23-25 proc. wyższy rok do roku, zaś skonsolidowany CAPEX (nakłady inwestycyjne) na trzeci kwartał spodziewany jest na poziomie 105-120 mln zł.

Chcemy upraszczać zakupy i sprzedaż by być ulubionym miejscem zakupów w Europie - zaczynając od naszego regionu. Wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że poczyniliśmy konkretne kroki w tym kierunku. Nieustannie poszerzana oferta i świetne ceny przyciągają coraz więcej konsumentów na Allegro, nawet jeśli wciąż są bardzo ostrożni jeśli chodzi o domowe budżety. Dzięki temu nieustannie rośniemy, nawet pomimo spowolnienia lub nawet spadku popytu konsumenckiego – stwierdza prezes Allegro Roy Perticucci.

Wciąż jednak polski segment odpowiada za niemal 94 proc. GMV grupy.