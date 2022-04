Ambasada Arabii Saudyjskiej: 10 mln dol. na rzecz uchodźców z Ukrainy

Zgodnie z decyzją króla Arabii Saudyjskiej Salmana ibn Abd al-Azisa as-Sauda 10 mln dol. zostanie przekazanych na pomoc medyczną i schronienie dla uchodźców z Ukrainy do krajów sąsiednich, w szczególności Polski - poinformowała w czwartek Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie.

Jak przekazała ambasada w przesłanym PAP komunikacie, zgodnie z decyzją króla Arabii Saudyjskiej Salmana ibn Abd al-Azisa as-Sauda, "Centrum Pomocy Humanitarnej im. Króla Salmana przekaże 10 milionów dolarów na rzecz pomocy medycznej i schronienia dla uchodźców z Ukrainy do krajów sąsiednich, szczególnie do Rzeczypospolitej Polskiej".

Podkreślono, że Centrum "pragnie współpracować w tym zakresie z władzami polskimi oraz z organizacjami ONZ".

Czwartek to 50. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Straż Graniczna przekazała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,73 mln osób. W środę z Ukrainy przybyło 24,7 tys. osób, a do godz. 7 w czwartek 6 tys. osób. Od początku rosyjskiej inwazji granicę z Polski na Ukrainę przekroczyło natomiast 629 tys. osób, w tym 20 tysięcy w środę.