Ambasada RP w Tel Awiwie: przebywającym w Izraelu bezwzględnie zalecamy pozostawanie w miejscach zakwaterowania

Osobom przebywającym w Izraelu bezwzględnie zalecamy pozostawanie, co najmniej do jutra, w bezpiecznych miejscach zakwaterowania – poinformowała w sobotę ambasada RP w Tel Awiwie.

Ambasada odradza podejmowanie prób podróży po kraju. Port Lotniczy Ben Gurion działa, ale wiele lotów zostało odwołanych.

"Należy bezwzględnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, a po odwołaniu alertu sprawdzić dostępność połączeń lotniczych" - przekazano na platformie X ambasady.

Ambasada poinformowała, że w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na terytorium Izraela, a także na Zachodni Brzeg Jordanu i do Strefy Gazy.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany rakietami. Zgodnie z doniesieniami, zginęło dotąd, co najmniej 100 Izraelczyków, a 740 zostało rannych. W atakach odwetowych Izraela zginęło nie mniej, niż 198 Palestyńczyków, a 1610 zostało rannych.