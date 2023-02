Ambasada Turcji podziękowała za pomoc i przekazała co jest potrzebne poszkodowanym w trzęsieniu ziemi

Turecka ambasada podziękowała za pomoc w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi w tym kraju. Przekazała też, że dary dla poszkodowanych można przekazywać w punktach w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc rzeczową oferowaną z zagranicy, w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi, które miało miejsce (...) w Kahramanmaraş-Pazarcık i objęło swoim zasięgiem bardzo rozległe tereny" - napisała ambasada Turcji.

Podkreśliła, że w tym kontekście bardzo ważne jest, aby pomoc odpowiadała faktycznemu zapotrzebowaniu i przedstawiła listę potrzebnych artykułów, która jest stale aktualizowana w porozumieniu z właściwymi organami w Turcji. "Artykuły przekazywane jako darowizny rzeczowe powinny być nieużywane i odpowiednie do warunków zimowych. Prosimy o nieprzekazywanie artykułów używanych" - poinformowała ambasada Turcji.

Przekazała też, że darczyńcy prywatni i instytucjonalni pomoc rzeczową mogą dostarczać do punktów zbiórek, które znajdują się m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

Warszawski punkt zbiórki darów to EACC przy ul. Nadrzecznej 7B w Wólce Kosowskiej oraz Ośrodek Stowarzyszenia Türkpol przy ul. Rakowieckiej 34/7 w Warszawie.

Łódzki punkt zbiórki to Ecolines Car, który znajduje się przy ul. Łódzkiej 42 w miejscowości Rzgów. Gdański punkt zbiórki mieści się przy ul. Nad Stawem 7. Tuchomski punkt zbiórki to ELIS Prd. - ul. Gdyńska 32, a wrocławski punkt zbiórki znajduje się przy ul. Wita Stwosza 15a/2a. Natomiast krakowski punkt zbiórki to Vera Food mieszczący się przy ul. Śnieżnej 18.

Turecka ambasada przekazała, że potrzebna jest odzież zimowa dla dorosłych i dzieci taka jak: płaszcze i kurtki, płaszcze przeciwdeszczowe, obuwie jesienno-zimowe, swetry, spodnie, rękawiczki szaliki, czapki, skarpetki czy bielizna.

Pozostałe rzeczy, które są potrzebne ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi to namioty, łóżka, materace (do namiotów), koce, śpiwory, gazowe ogrzewacze katalityczne, grzejniki, butle gazowe termosy, latarki, power banki i agregaty.

Potrzebne są też artykuły spożywcze (konserwy), żywność dla dzieci, pieluchy dziecięce czy środki czyszczące oraz artykuły higieniczne, w tym artykuły higieniczne dla kobiet.