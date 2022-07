Ambasada USA: rocznica Powstania Warszawskiego przypomina o odwadze Polaków i miłości do własnego kraju

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypomina o odwadze Polaków i miłości do własnego kraju oraz jego stolicy. Jesteśmy dumni, że jako Misja USA możemy uczcić bohaterów, składając wieniec pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego - oświadczyła w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych ambasada USA w Polsce.

Ambasada udostępniła też transmisję mszy świętej, która rozpoczęła się w niedzielę po godz. 18 na placu Krasińskich w Warszawie, w przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Udział w niej biorą powstańcy, przedstawiciele władz - w tym prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski - a także mieszkańcy stolicy.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.