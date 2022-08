Ambasador Brzezinski: będziemy nadal wspierać Ukrainę i jej walkę o przetrwanie, bo tak należy

Będziemy nadal wspierać Ukrainę i jej walkę o przetrwanie, pracując jednocześnie nad wzmocnieniem europejskiego bezpieczeństwa i wartości demokratycznych - oświadczył ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w Dniu Niepodległości Ukrainy.

W tekście zamieszczonym na łamach portalu onet.pl Brzezinski napisał, naród ukraiński obchodzi 24 sierpnia 31. rocznicę niepodległości swojego kraju, a jednocześnie pół roku egzystencjalnej walki o zachowanie wolności i niepodległości wobec nieuzasadnionej i brutalnej agresji rosyjskiej.

"Będziemy nadal wspierać Ukrainę i jej walkę o przetrwanie, pracując jednocześnie nad wzmocnieniem europejskiego bezpieczeństwa i wartości demokratycznych. Jesteśmy z Ukrainą, ponieważ granice państwowe i dostawy żywności nie są kartami przetargowymi. Jesteśmy z Ukrainą, ponieważ prawa człowieka są niepodważalne. Popieramy Ukrainę, ponieważ jest to słuszna sprawa" - podkreślił Brzezinski

Ocenił, że żaden kraj nie wie lepiej niż Polska, że musimy zachować jedność we wspieraniu suwerenności, demokracji i europejskich aspiracji Ukrainy.

"Otwarta agresja Rosji na Ukrainę jest jednym z najbardziej brzemiennych w skutki wydarzeń dla Europy od czasów II wojny światowej i przekreśla jej aspiracje do dziedzictwa walki z faszyzmem. Rosja prowadzi tę wojnę siejąc zniszczenie i śmierć, i niemal codziennie dostarczając na to kolejnych dowodów. Stany Zjednoczone wspierają szereg międzynarodowych postępowań w sprawie rosyjskich okrucieństw w Ukrainie, w tym dochodzenia prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny, ONZ oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie" - napisał ambasador.

Podkreślił też, że Stany Zjednoczone będą nadal wykorzystywać gremia takie jak G20 do wywierania presji na Rosję, aby przestrzegała niedawnego porozumienia umożliwiającego transport żywności z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym.

Brzezinski przypomniał, że USA przeznaczyły prawie 10 mld dolarów, by pomóc w obronie Ukrainy, odkąd "24 lutego Rosja z premedytacją rozpoczęła niesprowokowaną i brutalną wojnę przeciwko temu krajowi".

"Od momentu rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji, ponad 50 krajów przyłączyło się do Stanów Zjednoczonych i Polski, by dostarczać Ukrainie pomoc w zakresie bezpieczeństwa. Polska włączyła się w te działania na wiele sposobów, w tym ułatwiając dostarczenie tej pomocy. Razem przyspieszamy wysyłkę jeszcze większej ilości sprzętu wojskowego, którą Ukraina tak skutecznie wykorzystuje do obrony" - wskazał.

Ambasador zaznaczył też bezprecedensową hojność Polski, jeśli chodzi o aspekt humanitarny. "Podzieliłem się moim podziwem dla hojnej reakcji humanitarnej Polski ze wszystkimi swoimi rozmówcami, aż do prezydenta Bidena włącznie, kiedy spotkaliśmy się w Białym Domu w czerwcu br." - dodał.

