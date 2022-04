Ambasador Brzezinski: dostrzegam wysiłek prezydenta Dudy ws. mediów czy Izby Dyscyplinarnej

Dostrzegam wysiłek ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, by osiągnąć konsensus z naszym stanowiskiem ws. koncesji dla TVN24 i TVN7, weta do ustawy oświatowej oraz likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział w piątek ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Ambasador Brzeziński został w piątkowej rozmowie z Polsat News zapytany o kwestie praworządności w Polsce.

"Jesteśmy w pełni z Polakami w kwestiach bezpieczeństwa, jesteśmy też w pełni z Polakami w kwestii demokracji, wolności i równości. Od kiedy zacząłem tu swoją misję, widzę naprawdę wysiłek ze strony prezydenta Dudy, by osiągnąć konsensus z naszym stanowiskiem w kwestii koncesji dla TVN24 i TVN7, w sprawie zawetowania ustawy oświatowej, która bardzo nas niepokoiła, skierowania do Sejmu projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną i innych posunięć" - powiedział Brzeziński w rozmowie, która ukazała się na antenie POlsat News w piątek późnym wieczorem.

Zwrócił uwagę, że prezydent USA Joe Biden podczas swej niedawnej wizyty w Polsce był "bardzo bezpośredni" w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudy. "Wiedział, że oba nasze kraje muszą pracować nad demokracją. Szczerze i otwarcie przedstawiał amerykańskie przykłady niefortunnych kwestii wymagających większej pracy z naszej strony gdy chodzi o demokrację, wartości i szacunek. Tak samo jest w Polsce. Podejmujemy wspólny wysiłek, by wzmacniać nasze demokracje" - podkreślił dyplomata.

Zapytany, czy to właśnie Andrzej Duda jest dla administracji Joe Bidena głównym partnerem jeśli chodzi o kwestie związane z wojną w Ukrainie, Brzeziński odpowiedział, że nawiązanie "dobrych roboczych relacji" zarówno z polskim prezydentem, jak i premierem było jego priorytetem. Dodał, że ma naprawdę dobre relacje z szefem BBN Pawłem Solochem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakubem Kumochem, premierem Mateuszem Morawieckim, a także ministrami: spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem i obrony Mariuszem Błaszczakiem.

"Czuję, że mamy naprawdę dobre relacje. Czasem zgadzamy się, że są między nami różnice, w obliczu kryzysu byliśmy jednak w stanie zawiązać współpracę, wzmacniając nasze wspólne cele. To działa, to najważniejsze" - zaznaczył Brzeziński, który swą misję w naszym kraju rozpoczął w lutym.

Przyznał, że kiedy wybierał się do Polski, "niektórzy uważali, że to się nie uda". "Mieli na myśli rozmowy z polskim rządem. Zdecydowanie się udało" - ocenił dyplomata. Dodał, że Ambasada USA ma też "znakomite relacje" z liderami opozycji, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami pozarządowymi. To było najbardziej intensywne 11 tygodni mojego życia w środku polskiej zimy i naprawdę nie żałuję ani minuty. Jestem bardzo zadowolony z pobytu w Polsce. Uwielbiam uściski z Polakami, szczególnie teraz, w czasie kryzysu" - zapewnił Brzezinski.

Pod koniec grudnia zeszłego roku prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowela, według jej autorów, miała uszczelnić i uściślić obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nieprzekraczającym 49 proc. Podczas prac nad nowelą podnoszono natomiast, że konsekwencje nowych przepisów będą dotyczyły Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.

Na początku marca z kolei prezydent Duda zawetował budzącą kontrowersje nowelizację Prawa oświatowego. Ustawę krytykowała m.in. opozycja, samorządowcy oraz organizacje społeczne. Zwracano uwagę m.in. na to, że nowe przepisy mogą zdecydowanie utrudnić działanie organizacji pozarządowych w szkołach.

6 kwietnia komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła natomiast prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym - autorstwa prezydenta i posłów PiS. Zdecydowano, że projektem bazowym podczas dalszych prac legislacyjnych będzie propozycja Andrzeja Dudy. Prezydencki projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej.