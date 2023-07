Ambasador Brzezinski: polska i amerykańska armia są teraz jak nigdy przedtem zintegrowane

Polska i amerykańska armia są teraz, jak nigdy przedtem, bardzo dobrze zintegrowane w działaniach, dlatego jesteśmy bezpieczni - mówił w sobotę w Jednostce Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Jak podkreślił Brzezinski, nigdy wcześniej wojsko amerykańskie i polskie nie było w tak ścisłej współpracy. "Możecie być tego świadkiem tu, w Redzikowie" - stwierdził.

Wskazał, że "ten najnowocześniejszy obiekt wprowadza Polskę do systemu współzależności (...), do tarczy antyrakietowej, która chroni jego kraj". Brzezinski wyraził wdzięczność, że "Polska daje Ameryce to bezpieczeństwo".

Wskazał, że polska i amerykańska armia są teraz, jak nigdy przedtem bardzo dobrze zintegrowane w swoich działaniach. "Dlatego jesteśmy bezpieczni" - zaznaczył.

Jak mówił ambasador USA, naszą wspólną sprawą jest przyszłość Ukrainy. "Musimy być razem z narodem ukraińskim" - podkreślił.

Wskazał na ważną rolę, jaką Polska odgrywa w tym wsparciu. "Naród ukraiński zwycięży" - oświadczył. Wówczas, jak powiedział, zapewnimy, by Ukraina rozkwitała. "Polska będzie w bardzo dobrym położeniu z powodu swojej lokalizacji geostrategicznej i w wyniku całej pracy, którą włożył naród polski, pomagając uchodźcom" - podkreślił.