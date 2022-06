Ambasador Brzezinski: stała obecność naszych sił w Polsce to historyczne wydarzenie

To historyczne wydarzenie, nie korzystaliśmy wcześniej ze słowa "stała" w kontekście naszej obecności w Polsce i to dotyczy kwatery wojskowej w Poznaniu - oświadczył ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Utworzenie dowództwa V Korpusu Armii USA w Polsce zapowiedział prezydent USA Joe Biden.

W środę przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie przywódca USA zapowiedział wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie; wśród działań, które podejmą Stany Zjednoczone, będzie utworzenie dowództwa V Korpusu Armii USA w Polsce.

"Nie korzystaliśmy ze słowa +stała+ wcześniej, gdy mówiliśmy o naszych siłach tutaj i to dotyczy kwatery wojskowej w Poznaniu" - powiedział w środę w Warszawie ambasador Brzezinski. Ambasador podkreślił, że jest to historyczne wydarzenie.

Jak mówił, to ważny sygnał dla sojuszników USA, przede wszystkim dla Polaków, ale również innych, "odnośnie tego, na ile geostrategicznie kluczowe jest znaczenie Polski dla bezpieczeństwa NATO, szczególnie w kontekście wschodnim". "To jest z kolei moim przesłaniem dla samych już Polaków: Polska jest bezpieczna" - podkreślił Brzezinski.

Według niego to również przesłanie dla Władimira Putina. "Cytując prezydenta (USA Joe) Bidena: będziemy bronić każdej piędzi terytorium NATO i to określenie, to stanowisko sił powinno stać się wzmocnieniem tego" - oświadczył ambasador.