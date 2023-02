Ambasador Brzezinski zaprasza na przemówienie prezydenta USA w Arkadach Kubickiego

Serdecznie zapraszam na przemówienie prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na żywo prezydenta Stanów Zjednoczonych - napisał w mediach społecznościowych ambasador USA Mark Brzezinski przed wizytą prezydenta USA w Warszawie.

Na zaplanowane na godz. 17.30 we wtorek wystąpienie prezydenta USA w warszawskich Arkadach Kubickiego, Brzezinski zaprosił w niedzielę we wpisie na Twitterze. "Serdecznie zapraszam na przemówienie Prezydenta Joe Bidena w Warszawie! To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na żywo Prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisał, do wpisu dołączając odnośnik do informacji o organizacji wydarzenia.

Jak czytamy, wydarzenie odbędzie się Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. "Goście mogą wejść na teren obiektu pieszo, przechodząc przez punkty ochrony od strony Wybrzeża Gdańskiego, u podnóża Ogrodów" - wskazano. Ambasada podkreśla, że wiele dróg będzie wtedy zamkniętych i zachęca do przyjścia pieszo lub za pomocą komunikacji miejskiej. Bramki zostaną otwarte o godz. 14.00. "Goście proszeni są o jak najwcześniejsze przybycie, aby zagwarantować sobie możliwość wejścia" - czytamy.

Ambasada USA podkreśla również, że w momencie przybycia na miejsce, każda osoba zostanie poddana kontroli bezpieczeństwa. Duże torby, parasole, transparenty, plakaty i niebezpieczne przedmioty nie będą dozwolone. Jak zaznaczono, wydarzenie będzie miało "charakter plenerowy". "Goście powinni być przygotowani na dłuższy czas przebywania na trawie i chodniku. Prosimy o dostosowanie ubioru odpowiednio do pogody" - zaapelowano.

Przemówienie jest otwarte dla publiczności. Chętni zobowiązani są zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej ambasady.