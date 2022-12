Ambasador Brzeziński: życzę sprawiedliwego pokoju

Życzę nam wszystkim, aby nadchodzący rok przyniósł sprawiedliwy pokój, na który Ukraińcy i świat zasługują - napisał na Twitterze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński.

"Gdy Rosja rozpoczęła brutalną, pełnoskalową wojnę, Polacy, Amerykanie i nasi sojusznicy postanowili zrobić to, co słuszne - pomóc dzielnym Ukraińcom. Życzę nam wszystkim, aby nadchodzący rok przyniósł sprawiedliwy pokój, na który Ukraińcy i świat zasługują" - napisał w sobotę na Twitterze ambasador USA w Polsce, Mark Brzeziński.

Od 22 lutego 2022 r. Mark Brzezinski jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta USA, Jimmy'ego Cartera. Z wykształcenia jest prawnikiem i dyplomatą. W latach 2011-2015, pełnił funkcję ambasadora USA w Szwecji. Jest członkiem Rady ds. Stosunków Zagranicznych (CFR) oraz Komisji Trójstronnej. Był stypendystą Komisji Fulbrighta w Polsce w latach 1991-93, kiedy to prowadził badania i napisał książkę zatytułowaną "Walka o konstytucjonalizm w Polsce". W 2010 roku został powołany do Rady ds. Stypendiów Zagranicznych Fulbrighta przy Departamencie Stanu. Otrzymał on tytuł BA w Dartmouth College, tytuł Juris Doctor w University of Virginia oraz obronił doktorat z nauk politycznych w Oxford University.