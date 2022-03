Ambasador Francji: do Polski przybyło 55 ton pomocy humanitarnej dla Ukrainy

W poniedziałek w Warszawie wylądował samolot z Francji z 55 tonami pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Francja jest w pełni zaangażowana i zmobilizowana, by zapewnić pomoc humanitarną dla Ukrainy; będziemy pomagać, dopóki będzie to potrzebne - powiedział Frederic Billet, francuski ambasador w Warszawie.

"Od początku wojny w Ukrainie Francja pozostaje w pełni zaangażowana i zmobilizowana, żeby zapewnić pomoc humanitarną dla ludności Ukrainy, która pada ofiarą tej wojny" - powiedział Billet podczas spotkania z mediami.



"To konkretny, namacalny przykład tej solidarności. To największy, w ramach humanitarnego mostu powietrznego, wyczarterowany do tej pory samolot, który dziś transportuje 55 ton pomocy o wartości 2,5 mln euro. Pomoc ta odpowiada potrzebom wyrażonym przez władze ukraińskie" - mówił Billet.

Poinformował, że w transporcie znalazło się: 10 ton sprzętu medycznego i 10 ton generatorów tlenu dla oddziałów reanimacyjnych szpitali, 9 ton leków, 15 systemów do opieki nad rannymi, a ponadto: 31 agregatów prądotwórczych dla szpitali, przenośne, wieloosobowe schronienia i namioty przekazane PCK, a także sprzęt komputerowy i żywność, w tym mleko dla dzieci.

Jak dodał, partnerem Francji w tym działaniu była Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych, która będzie odpowiedzialna za dalszy przewóz pomocy na Ukrainę.

"Od początku wojny Francja bardzo aktywnie działa, niosąc pomoc Ukrainie. Francja ogłosiła już pakiet pomocowy wysokości 100 mln euro, a 130 ton pomocy zostało już dostarczone ofiarom wojny w Ukrainie. Będziemy dalej nieść pomoc, dopóki będzie to potrzebne" - oświadczył francuski ambasador.