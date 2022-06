Ambasador Izraela: Spotkania młodzieży to klucz do budowania porozumienia między naszymi narodami

Dialog i spotkania młodych ludzi z Izraela i Polski to klucz do budowania porozumienia między naszymi narodami – zaznaczył w poniedziałek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem w Lublinie ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. Dodał, że to w ich rękach jest przyszłość naszych wzajemnych relacji.

Podczas swojego wykładu na KUL ambasador podkreślił niezwykle ważną rolę Polski w historii narodu żydowskiego. "Tysiąc lat wspólnej koegzystencji na ziemiach polskich jest podstawą dobrej obecnej i przyszłej współpracy (…) Winniśmy razem podążać w kierunku rozwiązywania problemów, z którymi obecnie zmaga się Polska, Izrael i cała Europa. Wyzwania niosą z sobą nowe możliwości. Podjęcie tych wyzwań jest naszym zadaniem" - zaznaczył Yacov Livne.

Wskazał, że źródłem wielu konfliktów jest brak szacunku między stronami, które nie rozumieją siebie wzajemnie. "Mój naród bardzo mocno tego doświadczył. Naszym głównym zadaniem jest budowanie mostów - mostów wzajemnego zrozumienia, mostów komunikacji. To jest odpowiedź na wyzwania, które stoją przed nami w przyszłości" - dodał ambasador.

Wyjaśnił też, że znacznie łatwiej jest dokonywać zniekształceń historii, gdy nie znamy historii własnej i historii naszego sąsiada. Dlatego - według niego - naszą odpowiedzialnością jest prowadzenie wnikliwych badań i uczenie się z historii opartej na faktach. Ambasador wskazał też na wartość współpracy na płaszczyźnie akademickiej. "Spotkania młodych Polaków i Izraelczyków to inwestowanie w naszą wspólną przyszłość. To w ich rękach jest przyszłość naszych wzajemnych relacji" - ocenił.

Wizyta ambasadora Izraela w Polsce na KUL jest kontynuacją wcześniej rozpoczętej współpracy. W planach jest otwarcie na KUL Centrum Abrahama Joshuy Heschela, którego zadaniem będzie realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do młodzieży żydowskiej i polskiej. "Celem tego centrum jest budowanie mostów i rozwijanie współpracy polsko-izraelskiej na płaszczyźnie akademickiej i kulturowej" - dodał rektor KUL.