Ambasador Litwy: Kowno jako Europejska Stolica Kultury pokaże, że Litwa to nie tylko Wilno

Kowno jako Europejska Stolica Kultury ma do odegrania bardzo ważną rolę w tym roku, ma pokazać, że Litwa to nie tylko Wilno, a znacznie większy kraj, który warto zobaczyć - powiedział w Białymstoku podczas otwarcia wystawy o Kownie ambasador Republiki Litewskiej w RP Eduardas Borisovas.

W 2022 roku Europejskimi Stolicami Kultury (ESK) są trzy miasta: Kowno na Litwie, Nowy Sad w Serbii i Esch w Luksemburgu. Oficjalna inauguracja Kowna jako Europejskiej Stolicy Kultury odbędzie się 22 stycznia.

Z tej okazji w czwartek w centrum Białegostoku, które jest miastem partnerskim Kowna, otwarto wystawę przybliżającą Kowno jako Europejską Stolicę Kultury.

"Drugie litewskie miasto zostało Europejską Stolicą Kultury" - mówił podczas otwarcia wystawy ambasador Borisovas. Przypomniał, że pierwszym było Wilno (w 2009 roku - PAP), ale - jak podkreślił - "nieszczęśliwie" stało się to w czasach kryzysu i nie można było wtedy pokazać wszystkiego i zaprezentować, dlaczego Wilno jest takie wyjątkowe w Europie.

"Mamy nadzieję, że Kowno skorzysta z tej okazji, żeby pokazać miasto z jak najlepszych stron. Po pierwsze, że Kowno jest starym miastem z różnymi wpływami architektury, różnymi możliwościami kulturalnymi i w tej sytuacji warto też pokazać, że Litwa nie jest tylko w Wilnie, ale Litwa jest znacznie szerszym krajem, który trzeba zobaczyć, trzeba przyjechać i Kowno musi w tym odegrać taką bardzo ważną rolę przez ten rok" - podkreślił Borisovas.

Podziękował władzom Białegostoku za poparcie idei powstania wystawy i pokazania jej w tym mieście. "Białystok jest niedaleko od Kowna, jest miastem zaprzyjaźnionym i ja bardzo szczerze zapraszam białostoczan do odwiedzenia Kowna w czasie bycia Europejską Stolicą Kultury" - mówił ambasador.

"Warto pokazać, że Kowno jest nam bliskie, nie tylko dlatego, że odległość jest niewielka i że łatwo jest dotrzeć we współczesnym świecie, gdy nie ma granic, łatwo jest dotrzeć do Kowna w ciągu 3,5 godziny. I być w tym wyjątkowo urokliwym miejscu. Ale warto też przypomnieć jak ważną rolę odgrywają europejskie miasta kultury w ramach współczesnej Europy - że jest to zawsze okazja, by pokazać, tę inną, kulturalną, lepszą stronę każdej z miejscowości" - mówił podczas otwarcia wystawy zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Wystawa składa się z plansz w czterech językach: po polsku, angielsku, białorusku i litewsku, przybliża ideę Kowna jako Europejskiej Stolicy Kultury. Można się z niej dowiedzieć także, co będzie można zobaczyć podczas całego roku wypełnionego wydarzeniami.

Kowno jako Europejska Stolica Kultury to - jak poinformowano - ponad tysiąc wydarzeń kulturalnych, m.in. ponad 40 festiwali, ponad 60 wystaw, ponad 250 przedstawień teatralnych czy ponad 250 koncertów.

Attaché kulturalna Republiki Litewskiej w RP Rasa Rimickaite powiedziała PAP, że Kowno to nie tylko znana architektura, ale też świetny teatr, interesująca historia nie tylko przedwojenna, ale także ta powojenna. I o tym wszystkim - jak dodała - będzie można dowiedzieć się w tym roku.