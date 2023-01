Ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski objął współprzewodnictwo grupy ONZ ds. rozwoju obszarów miejskich

Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, objął dziś współprzewodnictwo w Grupie Przyjaciół UN-Habitat, zrównoważonej urbanizacji i Nowej Agendy Miejskiej. O nominacji poinformowało polskie przedstawicielstwo przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, objął dziś współprzewodnictwo w Grupie Przyjaciół UN-Habitat, zrównoważonej urbanizacji i Nowej Agendy Miejskiej" - czytamy w środowym komunikacie polskiej ambasady przy ONZ. Drugim współprzewodniczącym Grupy został ambasador Zimbabwe - Albert Chimbindi. Poprzednio funkcję tę sprawowali ambasadorowie Słowacji oraz Botswany.

Jak czytamy, Grupa skupia kilkadziesiąt państw członkowskich ONZ i "koncentruje się na zagadnieniu rozwoju obszarów miejskich" oraz "stanowi istotną platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w tym zakresie". Forum to wspiera mandat Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) z siedzibą w Nairobi. UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich jest powstałą w 1978 r. agendą ONZ zajmującą się urbanizacją i osiedlami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

"Polska posiada bardzo konkretny dorobek w zakresie zrównoważonej urbanizacji, dlatego też naturalnym dla nas krokiem jest objęcie współprzewodnictwa w ONZ-etowskiej grupie zajmującej się tym zagadnieniem. W ramach prac grupy zamierzamy wspierać wymianę dobrych praktyk, pomagającą redukować luki rozwojowe w różnych regionach świata. Dobrze funkcjonujące miasta służą poprawie jakości życia i rozwojowi całych społeczeństw. To ważne, bo już dzisiaj ponad połowa ludzkości świata żyje w miastach, do 2050 będzie to 70 proc." - powiedział cytowany w komunikacie ambasady Szczerski.

Podkreślono również, że "przewodniczenie Grupie Przyjaciół UN-Habitat to nie pierwsza aktywność Polski w tej tematyce - w czerwcu zeszłego roku, w Katowicach odbyła się 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11), największego i najważniejszego wydarzenia pod auspicjami ONZ poświęconego tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie".