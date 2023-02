Ambasador RP w Berlinie dla "Sieci": Niemcy, blokując KPO dla Polski, szkodzą sobie

Oferowana na samym początku wojny przez Niemcy pomoc humanitarna i przede wszystkim militarna okazały się dalekie od oczekiwań. I to nie tylko strony ukraińskiej, lecz także innych partnerów europejskich - mówi ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

W wywiadzie - opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika "Sieci" - ambasador RP w Berlinie został zapytany, czy Niemcy są wciąż krajem, który może imponować. "Przez wiele dekad Niemcy z powodzeniem realizowały swoje cele i były postrzegane jako wzór do naśladowania. Polityka RFN wobec Rosji była uprawiana według dwóch zasad: +Wandel durch Handel+ (zmiana przez handel) albo +Wandel durch Annaherung+ (zmiana poprzez zbliżenie). Widzimy dzisiaj, że to był błąd, do czego sami Niemcy niejednokrotnie ze wstydem się przyznają" - podkreślił Pawłoś.

Dodał, że "kolejnym elementem, który zdecydowanie przewartościował tę dominującą rolę Berlina, jest oczywiście rosyjska napaść na Ukrainę". "Oferowana na samym początku wojny przez Niemcy pomoc humanitarna i przede wszystkim militarna okazały się dalekie od oczekiwań. I to nie tylko strony ukraińskiej, lecz także innych partnerów europejskich. To z Berlina zazwyczaj płynęły stanowcze apele o przestrzeganie praw człowieka i wartości europejskich, a okazało się, że Niemcy sami nie byli w stanie im sprostać" - stwierdził ambasador RP.

Dopytywany, jaki jest wpływ Niemiec na relacje Polski z Komisją Europejską, Pawłoś zwrócił uwagę, że Niemcy "to największa gospodarka na Starym Kontynencie i największy płatnik netto do unijnego budżetu". "Z tym nie ma co polemizować. Nam zależy na jednym, by decyzje podejmowane na forum UE stawiały wszystkich członków wspólnoty na równi, byśmy nie mieli do czynienia z państwami lepszymi i gorszymi. Trudno to odczuć w kwestii wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jest on potrzebny naszym krajom po czasie pandemii, a w obliczu wojny na Ukrainie nasze gospodarki powinny być szczególnie silne" - powiedział.

Zdaniem ambasadora RP, "nieprzejednana postawa w tej kwestii rządu federalnego czy niemieckich urzędników w UE nie jest do końca zrozumiała dla niemieckiego przemysłu, który ma w Polsce swoje zakłady albo ściśle współpracuje z polskimi partnerami". "Politycy tworzą więc paradoks, bo Niemcy, blokując KPO dla Polski, szkodzą sobie, a na pewno swoim przedsiębiorcom. W mojej ocenie, należałoby raczej o te relacje dbać, bo nasza współpraca handlowa od lat rozwija się i stale wzrasta" - podsumował.