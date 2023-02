Ambasador RP w Ukrainie: nie wydaje się, żeby wojna skończyła się szybko

Nie wydaje mi się, żeby ta wojna skończyła się szybko, jeśli wspólnota międzynarodowa nie podejmie nowych jakościowo kroków, jeśli chodzi o wsparcie zbrojne i materialne Ukrainy - powiedział w czwartek w TVN 24 ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki.

W piątek minie rok od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W TVN 24 ambasador RP w Kijowie był m.in. pytany o zbliżającą się rocznicę i prognozy na przyszłość. "Nie wydaje mi się, żeby ta wojna skończyła się szybko, jeśli wspólnota międzynarodowa nie podejmie nowych jakościowo kroków, jeśli chodzi o wsparcie zbrojne i materialne Ukrainy" - podkreślił Cichocki. Ocenił również, że "jeśli nie uda się odepchnąć w pierwszym półroczu Rosjan do międzynarodowo uznawanych granic Ukrainy, to nie powstaną w tym roku warunki do rozpoczęcia rozmów pokojowych". "Wtedy pewnie wkroczymy w kolejny rok wojny" - dodał.

Ambasador Polski w Ukrainie podkreślił także, że "tak naprawdę od naszego wspólnego wysiłku zależy, czy ta wojna będzie długa, czy skończy się szybciej". "Rozumiem, że trwa dyskusja i oczekiwanie na samoloty bojowe. To nie jest łatwe nie tylko ze względów politycznych, ale i technicznych" - powiedział. "Nie jest łatwe wyszkolenie załóg lotniczych, zorganizowanie infrastruktury - przede wszystkim lotnisk - dla nowoczesnych maszyn, którymi dysponują państwa NATO. To jest zadanie prawdopodobnie nie na jeden rok" - wyjaśnił.

"Widzimy z przebiegu tej wojny, że gdyby wyrzutnie Himars i zestawy przeciwlotnicze dotarły wcześniej, to byśmy wiele istnień ludzkich ocalili i prawdopodobnie uniemożliwili tak daleko posuniętą ofensywę rosyjską" - zaznaczył Bartosz Cichocki.

Polski ambasador był również pytany, "czy długo Ukraina wytrzyma w tym stanie, w którym jest dzisiaj i z problemami bytowymi". "Ukraińcy robią się coraz bardziej zdeterminowani. Wiedzą, że nie mają nic do stracenia i będą walczyć do końca" - podkreślił Cichocki.

Przypomniał, że "państwo ukraińskie uchodziło za niezwykle słabe pod względem instytucji, skorumpowane, nieefektywne i ze wspaniałym społeczeństwem". "Na tej wojnie okazuje się, że ukraińskie instytucje działają fantastycznie" - dodał, zwracając m.in. uwagę na działanie kolei. "W ekstremalnych warunkach Ukraina funkcjonuje zadziwiająco sprawnie" - ocenił.

"Nawet jeśli ta wojna się skończy w tym roku, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, po pierwsze rosyjskie zagrożenie w ciągu najbliżej dekady nie znikanie, a po drugie będziemy mieli do czynienia z ogromnym wyzwaniem, jakim jest odbudowanie Ukrainy i wyciągniecie tego państwa z zapaści gospodarczej i to też pewnie zajmie nie jedną dekadę" - podkreślił Bartosz Cichocki.