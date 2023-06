Ambasador Ukrainy: atak Rosji na zaporę nie zatrzyma naszej kontrofensywy

Wysadzenie zapory wodnej nie zatrzyma ukraińskiej kontrofensywy, jesteśmy przygotowani - powiedział we wtorek w RMF 24 ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

"Mamy do czynienia z celowym aktem terrorystycznym ze strony rosyjskiej wymierzonym w to, aby jak najwięcej szkody przynieść Ukrainie. Szczególnie jest on powiązany z faktem, że Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy" - skomentował wysadzenie zapory wodnej w Nowej Kachowce na Dnieprze.

Ambasador powiedział, że skutki tego ataku mogą być odczuwalne w całej Europie. "To katastrofa technologiczna i ekologiczna. Może ona skutkować zagrożeniem wynikającym z zaporoskiej stacji atomowej. Na razie sytuacja jest pod kontrolą, ale nie można wykluczyć poważnych skutków" - zauważył.

Zwarycz zapewnił, że ten atak nie zatrzyma ukraińskiej kontrofensywy. "Ta sytuacja była przewidziana od pewnego czasu, więc mamy wypracowane rozwiązania, ale najgorsze jest to, że zagrożona jest ludność cywilna" - zaznaczył.

Ukraina oczekuje, że ten temat będzie omówiony na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodowej Agencji Atomowej, gdzie wciąż zasiada Rosja. "Oczekujemy zacieśnienia sankcji, w szczególności tych, które by dotyczyły przemysłu rakietowego i atomowego Rosji, żeby odczuła skutki swoich terrorystycznych działań" - powiedział ambasador.

Tama w Nowej Kachowce, która jest częścią Kachowskiej Elektrowni Wodnej, znajduje się poniżej długiego na 240 km Zbiornika Kachowskiego. O jej wysadzeniu przez Rosjan armia ukraińska poinformowała we wtorek rano.

W sąsiednim obwodzie zaporoskim znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, okupowana przez wojska rosyjskie. Siłownia nie funkcjonuje, ale wciąż potrzebuje wody z tworzonego przez wysadzoną tamę zbiornika do chłodzenia reaktorów.