Ambasador Ukrainy: mówiąc o rozwoju technologii, innowacji pamiętajcie, że jesteśmy obok

Mówiąc o rozwoju technologii, innowacji, przedsiębiorczości pamiętajcie, że Ukraina jest obok - powiedział w środę w Poznaniu ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca do uczestników kongresu Impact’22.

Deszczyca otwierając kongres podkreślił, że naród ukraiński, który był w stanie powstrzymać jedną z największych armii świata będzie w stanie rozbudować swoje państwo do takiego poziomu, jak inne kraje europejskie. Jak dodał, Ukraina będzie jednak potrzebować przy tym wsparcia.

"Myślimy o przyszłości, jesteśmy przekonani, że Ukraina wygra tę wojnę; jesteśmy zdeterminowani i na pewno to zrobimy. Ale zrobimy to razem z wami i to będzie nasze wspólne zwycięstwo. Dlatego zwracam się do was: mówiąc o rozwoju technologii innowacji, przedsiębiorczości pamiętajcie, że Ukraina jest obok" - powiedział Deszczyca.

Ambasador podkreślił, że trwająca obecnie w jego kraju wojna "nie będzie trwać długo".

"Trzeba patrzeć w stronę Ukrainy, rozwijać z nią biznes, inwestować w Ukrainę. To potężny kraj, potężni ludzie. Jeżeli udało się nam powstrzymać agresję rosyjską, jedną z największych armii na świecie, to na pewno będziemy mogli rozbudować swoje państwo do takiego poziomu, jak Polska, inne kraje Europy" - powiedział Deszczyca zwracając się do uczestników rozpoczętego w środę na Międzynarodowych Targach Poznańskich kongresu technologiczno-gospodarczego.

"Chcemy to robić, ale będziemy potrzebować waszej pomocy. Zachęcam was do tego, żeby inwestować w Ukrainę, żeby planować swój biznes w Ukrainie i żeby korzystać z tych Ukraińców, którzy są tu, w Polsce" - dodał ambasador Ukrainy w Polsce.