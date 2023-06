Ambasador Ukrainy: Na szczycie w Wilnie Ukraina powinna otrzymać zaproszenie do NATO

Na szczycie w Wilnie Ukraina powinna otrzymać zaproszenie do NATO i usłyszeć jasno kiedy oraz na jakich warunkach przystąpi do Sojuszu; a także otrzymać gwarancje bezpieczeństwa - mówił w poniedziałek na konferencji w Warszawie ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Ambasador Ukrainy był jednym z uczestników III Konferencji Warszawskiej dotyczącej wsparcia Ukrainy pt.: "Ukraine-NATO-Regional Security". Oprócz Zwarycza brali w niej udział m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz oraz przedstawiciele BBN.

Zwarycz odniósł się do ostatnich wydarzeń w Rosji. Jak mówił, "ta dziwna sytuacja z Jewgienijem Prigożynem po raz kolejny pokazała jak całkowicie nieprzewidywalna i niekontrolowana jest dziś Rosja i po raz kolejny przekonaliśmy się, kto stoi na straży Europy przed tą nieprzewidywalnością, przed tym złem".

"Tak naprawdę bezpieczeństwo Europy zależy dziś od siły i determinacji żołnierzy ukraińskich. a zatem wspieranie obrony Ukrainy to wspieranie obrony całego wolnego świata. I właśnie dlatego nie powinno być żadnych tabu, jeśli chodzi o dozbrajanie Ukrainy, czy dostaw uzbrojenia" - zaznaczył.

Podkreślał, że wahania innych krajów w tej kwestii przekładają się każdego dnia na życie lub śmierć ukraińskich obywateli.

Jak podkreślał, że chciałby "żeby zmęczone, ale uśmiechnięte twarze żołnierzy ukraińskich były zawsze przed oczami tych, którzy wahają się, czy dostarczenie Ukrainie uzbrojenia nie sprowokuje dodatkowo Rosji".

"Uważamy, że polityka niepewności Sojuszu oznacza +zaproszenie+ Rosji do wojny i agresji. W końcu jest całkiem jasne, że (Władimir) Putin zaatakował Ukrainę nie dlatego, że próbowała ona przystąpić do NATO, ale dlatego, że utknęła w poczekalni na długi czas, bo przez lata pozostawała w tak zwanej szarej strefie między cywilizowanym sojuszem obronnym a Rosją, której apetyty z czasem tylko rosły" - powiedział.

Podkreślał, że Rosja nie ma i nie powinna mieć żadnego prawa głosu w sprawie członkostwa Ukrainy w NATo, bo jest to suwerenna Ukrainy i NATO. Ocenił, że wszelkie takie próby tylko osłabiają NATO i zachęcają Rosję do kontynuowania swojej agresywnej polityki.

"Na szczycie w Wilnie Ukraina powinna otrzymać zaproszenie do NATO, powinna zobaczyć jasno kiedy i na jakich warunkach przystąpi do Sojuszu. Jednocześnie na okres przed przystąpieniem Ukraina musi otrzymać gwarancje bezpieczeństwa, które w żadnym wypadku nie powinny stanowić alternatywy dla jej członkostwa. I to też powinna być decyzja podjęta na szczycie w Wilnie" - oświadczył Zwarycz.

"Musimy zrozumieć najważniejszą rzecz: pokój, stabilność i bezpieczeństwo w Europie zależą bezpośrednio od zwycięstwa Ukrainy, jej stabilności i bezpieczeństwa. A Ukraina będzie stabilna i bezpieczna tylko wtedy, gdy stanie się częścią wspólnoty euroatlantyckiej" - dodał.

Dziękował Polsce i Liwie za dotychczasowe wsparcie dla Ukrainy; zachęcał, by także inne kraje podjęły w tej sprawie odważne decyzje. Mówił, że brak decyzji o zaproszeniu Ukrainy do NATO na lipcowym szczycie sojuszu byłby w jego przekonaniu "jednoznaczną klęską wolnego świata oraz demonstracją jego słabości i niezdecydowania oraz powtarzaniem błędów z przeszłości".

"Wilno 2023 nie powinno być powtórką Bukaresztu z 2008 roku. Na nim powinna rozpocząć się nowa karta historii Europy, karta która miała szansę rozpocząć się w Bukareszcie, ale tak się nie stało. To byłaby historia europy bez szarych stref, bez niepewności, historia, kiedy to NATO obejmie wszystkie kraje zjednoczone wspólnymi wartościami cywilizacyjnymi. Tylko taki sojusz będzie gwarancją bezpieczeństwa w przestrzeni euroatlantyckiej" - podsumował Zwarycz.