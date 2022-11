Ambasador Ukrainy: na znak naszej wdzięczności przygotowaliśmy spot "Dziękuję Ci, Polsko!"

Od 11 listopada - dnia polskiego Narodowego Święta Niepodległości w polskiej i ukraińskiej telewizji emitowany będzie spot "Dziękuję Ci, Polsko!"; przygotowaliśmy ten spot na znak naszej szczerej wdzięczności za wsparcie - podkreślił ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz.

W przededniu święta ambasador Ukrainy złożył Polakom życzenia oraz podziękował za wsparcie, jakiego udzielają Ukrainie i Ukraińcom od początku rosyjskiej inwazji na ich kraj. "Na znak naszej szczerej wdzięczności za wsparcie, jakiego nam udzielacie, przygotowaliśmy spot, który pokazuje, co przeżywają Ukraińcy od wybuchu wojny" - powiedział Zwarycz podczas prezentacji spotu "Dziękuję Ci, Polsko!".

Stworzony przez ukraińskiego reżysera spot pokazuje historię ukraińskiej rodziny, która po wybuchu wojny znalazła w Polsce schronienie. Ambasador podkreślił, że podobnych rodzin, które po 24 lutego osiedliły się w Polsce, jest znacznie więcej. "Polska stała się dla nich drugą ojczyzną, a Polacy okazali się przyjaciółmi, którzy sprawdzili się w biedzie" - powiedział ambasador.

Poinformował, że spot będzie emitowany zarówno w polskiej, jak i ukraińskiej telewizji począwszy od 11 listopada - dnia, w którym w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. "Tak, aby wątek naszej wdzięczności był nagłośniony, ponieważ cały naród ukraiński wam dziękuje" - powiedział ambasador Ukrainy.

Podkreślał, że Polska od początku rosyjskiej inwazji stoi ramię w ramię z Ukrainą. "To właśnie Polska, nie wahając się, zaczęła nam pomagać, otworzyła przed nami swoje granice, domy, serca. Bardzo dziękujemy wam za to, że przyjęliście tylu Ukraińców i pomagacie nam z odruchu serca. To buduje mocny fundament dla przyszłych relacji między naszymi zaprzyjaźnionymi krajami" - oświadczył.

Ukraiński dyplomata przyznał też, że dla niego osobiście, najważniejsze jest to wsparcie, które Ukraińcy otrzymują od Polaków na co dzień. "Dajecie nam wiarę w ludzkość i pokazujecie całemu światu, co to znaczy być solidarnym z tymi, którzy potrzebują solidarności" - powiedział.

W rozmowie z PAP, ambasador Zwarycz zapewnił, że 11 listopada zarówno on, jak i jego rodacy, razem z Polską będą świętować dzień niepodległości.

"Ukraina broni dzisiaj swojej niepodległości i wolności płacąc za to bardzo wysoką cenę, bo Ukraińcy oddają za nie swoje życie" - powiedział PAP Zwarycz. "Ważne, że w tej walce nie jesteśmy sami" - podkreślił. Ambasador dodał, że wojna, którą rozpętał Władimir Putin na Ukrainie jest wojną wymierzoną przeciwko całemu światowemu porządkowi. "I tylko zjednoczenie nas wszystkich może pomóc w zwycięstwie przeciwko tej niesprawiedliwości" - oświadczył.

Podczas konferencji ambasador zaprezentował dane, zgodnie z którymi od początku rosyjskiej inwazji władze Ukrainy zarejestrowały 39 tys. rosyjskich zbrodni wojennych; zginęło 430 ukraińskich dzieci, a 827 zostało rannych; zniszczone lub uszkodzone zostały tysiące budynków mieszkalnych.

Według zaprezentowanych na czwartkowej konferencji danych pochodzących zarówno w polskich resortów, jak i ukraińskich: 1,4 mln Ukraińców, którzy przyjechali do Polski od początku wojny otrzymało nr PESEL; 77 proc. Polaków zaangażowało się w pomoc osobom z Ukrainy, a do kraju dotkniętego wojną przekazano 1,1 mld zł pomocy humanitarnej oraz leki i sprzęt medyczny o wartości 51,2 mln zł, a także sprzęt wojskowy i uzbrojenie na wartość 9 mld zł.