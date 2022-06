Ambasador Ukrainy: Putin musi odpowiedzieć za zbrodnie

Prezydent Rosji Władimir Putin to zbrodniarz, który doprowadził do tysięcy ofiar, zabójstw osób cywilnych i zniszczenia Ukrainy, musi za to odpowiedzieć przed międzynarodowym trybunałem – powiedział PAP kończący swą misję w Polsce ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca.

Jego zdaniem rozmowy zachodnich przywódców z Putinem mogą mieć sens jedynie, jeśli będą dotyczyły zakończenia wojny, ale nie zamrożenia konfliktu.

"Trudno powiedzieć, o czym można jeszcze rozmawiać z Putinem, kiedy doprowadził do tylu tysięcy ofiar, zabójstw osób cywilnych i zniszczenia Ukrainy. Z Putinem można teraz rozmawiać tylko o zakończeniu wojny i podpisaniu traktatu, jeżeli w ogóle warto z nim o tym mówić" - powiedział Deszczyca w rozmowie z pap.pl.

"Putin jest zbrodniarzem wojennym, który musi odpowiedzieć za te zbrodnie. Powinien być osądzony przez międzynarodowy trybunał wojenny" - podkreślił.

Według ambasadora zachodni politycy podejmujący próby rozmów z Putinem "nie chcą dostrzec rzeczywistości, realnej twarzy Putina, który doprowadził do tylu ofiar i zniszczeń w Ukrainie i może doprowadzić do tego samego na Zachodzie".

Przestrzegł, że "tymczasowy pokój", podobny do porozumień zawartych w 2014 i 2015 r. po aneksji przez Rosję Krymu pozwoliłby Rosji "jeszcze bardziej się wzmocnić" i ponownie zaatakować. "Do tego samego doprowadzimy, jeżeli teraz zaczniemy mówić o wstrzymaniu wojny i zamrożeniu konfliktu" - dodał.

Zwrócił uwagę, że społeczeństwa Niemiec i Francji bardziej wspierają Ukrainę i jej walkę z Rosja niż przywódcy i niektórzy politycy tych państw.

Cały wywiad można obejrzeć pod adresem https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1239488,studio-pap-o-godzinie-15-gosciem-bedzie-ambasador-ukrainy-w-polsce-andrij .