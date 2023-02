Ambasador Ukrainy: wizyta prezydenta Bidena w Polsce była bardzo udana

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce była bardzo udana; odbyła się pod znakiem zwycięstwa wolności i solidarności - podkreślił ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz. Musimy być solidarni, żeby zwyciężyła wolność - dodał.

Prezydent USA Joe Biden zakończył w środę wizytę w Polsce. Do Polski przybył w poniedziałek wieczorem. We wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą; wygłosił też przemówienie do narodu polskiego. W środę Biden wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz mówił w środę wieczorem w TVP Info, że to była bardzo udana wizyta. "Uważam, że to była wizyta pod znakiem zwycięstwa solidarności i wolności" - ocenił. "Musimy być solidarni, żeby wolność zwyciężyła" - podkreślił.

Ambasador nawiązał też do wizyty prezydenta USA w Kijowie. "Dla narodu ukraińskiego było bardzo ważnym symbolem wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych" - powiedział. Jak dodał, "rzeczą naturalną" było, że po wizycie w Kijowie Biden przyjechał do Polski. "Ponieważ widzimy, jak wzrasta rola Polski jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego regionu i przestrzeni euroatlantyckiej" - zauważył Zwarycz.

"Polska stała się teraz dla całego świata hubem logistycznym i solidarnościowym, ponieważ przez Polskę idzie do nas (Ukrainy) pomoc militarna i humanitarna. My wysoce doceniamy rolę Polski i bardzo za wszystko dziękujemy" - powiedział.

Dyplomata nawiązał też do ogłoszonego przez Stany Zjednoczone kolejnego pakietu pomocy militarnej dla Ukrainy zwracając uwagę, że Stany Zjednoczone nie tylko słowem, ale także czynem wspierają Ukrainę oraz cały nasz region.

Nową transzę pomocy zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Joe Biden podczas swojej niezapowiedzianej wizyty w Kijowie. Tego samego dnia amerykański departament obrony przedstawił szczegóły najnowszego, wartego 460 mln dolarów, pakietu wsparcia zbrojeniowego dla Ukrainy. Na liście znalazły się m.in. pociski do systemów HIMARS i artylerii kalibru 155 i 120 mm.