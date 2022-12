Ambasador Ukrainy: wszyscy Ukraińcy w Polsce trzymają kciuki za biało-czerwonych

Wszyscy Ukraińcy w Polsce trzymamy kciuki za biało-czerwonych - napisał w niedzielę w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, odnosząc się do niedzielnego meczu Polski z Francją na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze.

Polacy zagrają w niedzielę z Francją w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze 2022.

"Dziś my, wszyscy Ukraińcy w Polsce, trzymamy kciuki za biało-czerwonych! Wspieramy Was! Walczycie dzielnie i zwyciężycie! Wierzę w to i niech tak się stanie!" - napisał ambasador Ukrainy w niedzielę na Twitterze.

Mecz Polski z Francją odbędzie się w niedzielę o godz. 16.