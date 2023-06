Ambasador USA: gratuluję Polsce dostawy pierwszych Abramsów zaledwie 6 miesięcy po podpisaniu umowy

W imieniu prezydenta Joego Bidena chcę pogratulować Polsce dostawy pierwszych czołgów Abrams zaledwie 6 miesięcy po podpisaniu umowy. Jesteśmy dumni, że część kosztów czołgów została pokryta przez naród amerykański - napisał w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

W porcie w Szczecinie wyładowano w środę 14 czołgów Abrams dla pierwszej z polskich kompanii przezbrajanych na te wozy. Pierwszy batalion Abramsów zasili 1. Warszawską Brygadę Pancerną, obecnie uzbrojoną w Leopardy 2, wchodzącą w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Do dostawy amerykańskich czołgów dla polskiego wojska nawiązał we wpisie na Twitterze ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. "W imieniu prezydenta Bidena chcę pogratulować Polsce dostawy pierwszych czołgów Abrams zaledwie 6 miesięcy po podpisaniu umowy. Jesteśmy dumni, że część kosztów czołgów została pokryta przez naród amerykański. Stoimy ramię w ramię z Polską, naszym zaufanym sojusznikiem wojskowym i wspieramy wzmacnianie wschodniej flanki NATO" - napisał.

Uzbrojone w armatę 120 mm czołgi mają wypełnić lukę po przekazaniu sprzętu pancernego Ukrainie. Umowę na 116 czołgów M1A1 Abrams oraz sprzęt towarzyszący minister Błaszczak zatwierdził w styczniu br. To pierwsze z Abramsów, zamówionych przez Polskę, która wcześniej kupiła też 250 czołgów w najnowszej wersji.

Wartość umowy to ok. 1,4 mld dol. netto, z czego blisko 200 mln dol. pokrywa strona amerykańska w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. Dostawy czołgów i pozostałego sprzętu przewidziano na lata 2023-2024. Czołgi, używane wcześniej przez Korpus Piechoty Morskiej USA, przechodzą szczegółowy przegląd, są przystosowywane do polskich wymagań i dostarczane z wyzerowanymi przebiegami. W tym roku będą jeszcze dostarczone dwie kolejne kompanie.

Polska kupiła Abramsy jako pierwszy kraj europejski i pierwsze państwo NATO poza Stanami Zjednoczonymi.