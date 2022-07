Ambasador USA Mark Brzezinski: Relacje polsko-amerykańskie są wielowymiarowe

Relacje polsko-amerykańskie są wielowymiarowe. Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo i ekonomię, ale też o relacje międzyludzkie – mówił podczas poniedziałkowego briefingu prasowego na Kasprowym Wierchu w Tatrach ambasador USA Mark Brzezinski.

Ambasador USA w poniedziałek późnym popołudniem wyjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch, gdzie spotkał się z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Mark Brzezinski powiedział, że wraz z grupą pracowników ambasady USA we wtorek zdobędzie najwyższy szczyt w Polsce - Rysy.

"Ledwo przyjechałem z Warszawy i poczułem górskie powietrze. Myślę, że kolejne dwa dni tu spędzone będą wspaniałe. Jestem bardzo podekscytowany" - powiedział ambasador i dodał, że jego ojciec Zbigniew Brzeziński uwielbiał wycieczki i opowiadał o polskich górach.

"Naszym wyzwaniem jest wejście na Rysy w dniu jutrzejszym. Wiele ludzi życzy mi powodzenia, także nie wiem, czy się martwią o mnie" - żartował Brzezinski. Zaznaczył, że podczas wyprawy będzie miał na głowie czapkę z daszkiem, którą dostał od prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

"Relacje polsko-amerykańskie są wielowymiarowe. Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o ekonomię, ale chodzi też o relacje międzyludzkie" - podkreślił ambasador USA w Polsce.

Przypomniał, że Tatrzański Park Narodowy i Park Narodowy Gór Skalistych od 2007 r. współpracują ze sobą na podstawie zawartej umowy partnerskiej.

"Tatrzański Park Narodowy i Park Narodowy Gór Skalistych tworzą jedyny w swoim rodzaju most. Amerykanie naprawdę kochają swoje parki narodowej i to może połączyć nasze społeczeństwa. Patrząc w przyszłość, myślę, że wielu Amerykanów pokocha Tatrzański Park Narodowy, a ja zapraszam Polaków do Parku Narodowego Gór Skalistych i wszystkich innych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych" - mówił ambasador USA.

Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski podkreślił, że partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważne i w tym roku umowa między parkami zostanie przedłużona.

"Bardzo dobrze funkcjonuje u nas program wolontariatu, którym się zainspirowaliśmy właśnie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często spotykamy się z naszymi kolegami ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo często współpracujemy, rozmawiamy o różnych palących nas problemach, które paradoksalnie są podobne, choć i dzieli nas ocean i wiele tysięcy kilometrów. Dużą inspiracją dla nas jest także części biznesowa amerykańskich parków, które dzięki komercyjnej działalności mogą realizować bardzo ciekawe programy edukacyjne. Mam nadzieję, że po czasach pandemii udamy się na kolejną wizytę studyjną do Stanów Zjednoczonych i zaprosimy naszych amerykańskich kolegów do Polski" - mówił Ziobrowski.

Brzezinski otrzymał od pracowników Polskich Kolei Linowych pamiątkowy fragment historycznej liny nośnej kolejki na Kasprowy Wierch.