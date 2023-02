Ambasador USA: prezydent Biden wygłosi przemówienie we wtorek o godz. 17.30 w Arkadach Kubickiego

We wtorek o godz. 17.30 w Arkadach Kubickiego prezydent USA Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego - poinformował ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

W wywiadzie dla TVN24 ambasador USA poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przybędzie do Warszawy w poniedziałek 20 lutego wieczorem. "Prezydent Biden wygłosi przemówienie o 17.30 we wtorek do narodu polskiego. Wszyscy są zaproszeni. Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego" - poinformował.

"Myślę, że prezydent Biden chce wrócić do Polski i powiedzieć +dziękuje" - powiedział Brzezinski.

"To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest ogromny zaszczyt" - ocenił ambasador.