Ambasador USA przy NATO: poważnie bierzemy zobowiązanie do wspólnej obrony

USA i inni sojusznicy poważnie biorą zobowiązanie do wspólnej obrony wynikające z art. 5 – zapewniła stała przedstawicielka USA przy NATO Julianne Smith. Wyraziła wątpliwość, czy zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą byłoby właściwe i skuteczne.

Smith pytana we wtorek na zdalnym briefingu dla dziennikarzy, gdzie przebiega linia, której przekroczenie w razie zamierzonego lub niezamierzonego rosyjskiego ataku spowodowałoby wojskową reakcje Stanów Zjednoczonych, odpowiedziała: "NATO ma bardzo wyraźną linię wyrytą a art. 5 traktatu waszyngtońskiego - atak na jednego jest uważany za atak na wszystkich". Podkreśliła, że prezydent USA Joe Biden, szefowie Pentagonu i Departamentu Stanu potwierdzali, że USA czują się zobowiązane do przestrzegania tego artykułu i że będą "bronić każdego cala terytorium NATO".

Odnosząc się informacji o naruszeniu przez rosyjskie wojskowe drony przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii i pytana o ewentualną reakcję, podkreśliła, że każde z państw członkowskich "ma prawo przyjść do kwatery głównej NATO i zwrócić się o uruchomienie artykułu 5, kiedy uważa, że z jakiegokolwiek powodu jego środowisko bezpieczeństwa się zmieniło".

Zwróciła uwagę, że w ostatnich latach sojusznicy szczegółowo dyskutowali, w jakich sytuacjach można zastosować artykuł, wymieniając wśród nich atak cybernetyczny. "Wszyscy poważnie bierzemy zobowiązanie wynikające z tego artykułu" - zapewniła. Podkreśliła, że w ostatnich tygodniach sojusznicy zgodnie potwierdzali, że gdyby któryś z nich czuł się zmuszony powołać się na art. 5, może liczyć na Sojusz.

Smith przypomniała, że na wniosek grupy państw środkowowschodniej Europy Sojusz skorzystał jeszcze przed rosyjską inwazję na Ukrainę z art. 4 mówiącego o konsultacjach w przypadku, gdy któryś z sojuszników czuje się zagrożony.

Odniosła się także do kwestii zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29, a także systemów obrony powietrznej dalszego zasięgu niż przenośne wyrzutnie. Smith powtórzyła, że przesłanie płynące z NATO i Waszyngtonu, w tym od prezydenta USA, jest takie, że nie ma obecnie rozmów o no-fly zone.

"Naszym celem w tej chwili jest zakończenie tej wojny, to, by Rosja wyszła z Ukrainy, zaprzestała ataków na ukraińskie wojska i masowych ataków na cywili. Nie chcemy, by ten konflikt się rozszerzał" - powiedziała. "Panuje przekonanie, że gdybyśmy rozważali takie rozwiązanie jak no-fly zone, prowadziłoby nas to w niewłaściwym kierunku" - dodała.

Według ambasador atak na ukraiński ośrodek szkolenia wojsk w Jaworowie w pobliżu polskiej granicy pokazał, że Rosja jest w stanie przeprowadzić takie uderzenie z rosyjskich bombowców z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. "To nasuwa pytanie, czy no-fly zone w ukraińskiej przestrzeni powietrznej miałaby rzeczywiście większy wpływ na zdolność Rosjan do dokonywania ataków na ukraińskie terytorium" - dodała.

"Wszyscy sojusznicy rozważają, co mogą zrobić dla Ukrainy" - powiedziała Smith, odnosząc się do ostatnio dyskutowanej kwestii przekazania Ukrainie przez kraje NATO myśliwców MiG-29 i ewentualnego przekazania systemów przeciwlotniczych o dalszym zasięgu niż przenośne wyrzutnie.

"Odbyliśmy dyskusję. Ze strony USA można było usłyszeć, że to opcja nie do obrony" - przypomniała konkluzję debaty o MiGach. Dodała, że bez odpowiedzi pozostały pytania o sposób dostarczenia samolotów, pilotów, paliwo i uzbrojenie maszyn. "Decyzja należy do Polski, ale Stany Zjednoczone wyraziły swój pogląd" - dodała Smith.

Podkreśliła, że USA przeznaczyły na wsparcie Ukrainy 1,2 mld dolarów, a w ostatnich 2 tygodniach przyznały 50 mln dolarów, w większości przeznaczonych na broń przeciwpancerną.

"Nieustannie dokonujemy oceny, jakie potrzeby mają nasi przyjaciele w Kijowie, przyglądamy się, jakie zdolności obrony powietrznej moglibyśmy dostarczyć" - powiedziała Smith, zwracając uwagę, że Kongres zaakceptował 13,6 mld dolarów dalszego wsparcia. "Sytuacja się rozwija, USA i inne państwa NATO pracują nad tym, jakich form wsparcia mogłyby udzielić" - zaznaczyła ambasador.

Briefing Smith odbył się przed planowanym na środę spotkaniem ministrów obrony państw NATO. W spotkaniu wezmą udział ministrowie obrony krajów partnerskich - Finlandii Szwecji, a także szef resortu obrony Ukrainy. "Będziemy mówić o sytuacji na Ukrainie, ale także w dłuższej perspektywie o takich kwestiach jak np. w jakim stopniu Sojusz powinien dokonać zmian w rozmieszczeniu sił" - zapowiedziała. Przypomniała, że wiele państw członkowskich przerzuciło wydzielone siły do wschodniej Europy.