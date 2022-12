Ambasador USA przy OBWE: rozmieszczenie sprzętu wojskowego wschodniej flanki NATO to temat do rozmów sojuszników

To, jak będzie rozmieszczony sprzęt wojskowy na wschodniej flance NATO, to temat do rozmów sojuszników - podkreślił w piątek w Łodzi ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter, pytany o rozmowy w sprawie ewentualnego rozmieszczenia na Ukrainie niemieckich systemów Patriot.

Piątek to drugi i ostatni dzień obrad Rady Ministerialnej OBWE podsumowującej polskie przewodnictwo w Organizacji. Spotkanie w Łodzi zakończy się wspólną konferencję prasową szefów MSZ: Polski Zbigniewa Raua i Macedonii Północnej Bujara Osmaniego oraz sekretarz generalnej OBWE Helgi Schmid.

Podczas briefingu prasowego ambasador Carpenter podkreślił, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie jest nie tylko wbrew wszelkim fundamentalnym zasadom międzynarodowym, ale barbarzyńskie okrucieństwa popełniane na Ukrainie są wymierzone przeciwko ludzkiej godności.

Zaznaczył, że napaść Rosji spowodowała, że na Radzie Ministerialnej w Łodzi 55 krajów członkowskich OBWE jest konsensus dotyczący potępienia rosyjskich działań oraz wspólnych działań.

Carpenter powiedział, że zdecydowano, iż OBWE nie będzie dalej sparaliżowana wobec prób rosyjskiej obstrukcji czy przypadków zgłaszania weta. "Znajdziemy sposób, by pracować razem, jeśli nawet to będzie oznaczało zmianę pewnych zasad procedowania, będziemy kreatywni, będziemy zdecydowani i będziemy znajdować sposoby, by załatwiać sprawy" - oświadczył.

Zauważył, że OBWE zaczęło już tak działać od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Zwrócił w tym kontekście uwagę m.in. na skorzystanie z tzw. mechanizmu moskiewskiego OBWE, który pozwala na podjęcie decyzji bez wymogu konsensusu, kiedy jedno z państw chce osłabić Organizację wykorzystując tę zasadę.

Carpenter mówił, że w ramach OBWE członkowie będą szukać sposobu, by znaleźć konsensus i by - prawdopodobnie przy użyciu dobrowolnych składek państw - by nie pozwolić Rosji i Białorusi na blokowanie programów związanych z pomocą na rzecz Ukrainy. Podkreślił, że wartości OBWE są ważniejsze niż procedury i nie można pozwolić, by zablokowały one całkowicie możliwość działania organizacji.

Ambasador USA przy OBWE mówił też, że Białoruś jest współwinna agresji na Ukrainę i przetrzymuje setki więźniów politycznych. Podkreślił, że OBWE będzie również pociągać do odpowiedzialności reżim w Mińsku za jego działania.

Carpenter podkreślił, że OBWE była pierwszą międzynarodową organizacją, która wysłała misję, by dokumentować zbrodnie popełnione w Ukrainie.

Carpenter był pytany o czwartkową wypowiedź szefa MSZ Ukrainy Dmytra Kułeby, że są prowadzone rozmowy na temat rozmieszczenia niemieckich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot na Ukrainie, a także, że kwestia ta została podniesiona również w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi.

"Co do warunków tego, jak będzie dystrybuowany sprzęt wojskowy na wschodniej flance NATO, to jest to temat do rozmowy dla sojuszników w ramach NATO" - odpowiedział Carpenter.

Podkreślił, że tak jak było to powiedziane podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Bukareszcie jest silna determinacja ze strony sekretarza stanu USA Antony'go Blinkena oraz pozostałych ministrów SZ państw Sojuszu, by mieć pewność, że Ukraina dysponuje wielowarstwowym systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej tak, by mogła bronić się przed brutalnym rosyjskim atakiem wymierzonym w ukraińską krytyczną infrastrukturę cywilną, który - jak zaznaczył - jest w oczywisty sposób nastawiony na to, by doprowadzić do pełnego odcięcia Ukraińców od prądu i ogrzewania przed nadchodzącą zimą.

"Nie pozwolimy, by to się stało" - zapewnił.

Pytany o raporty dotyczące zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie, Carpenter powiedział, że według jego wiedzy są gotowe dwa takie raporty, a kolejny jest przygotowywany przez ODIHR. "Musimy użyć wszystkich możliwych mechanizmów, by osądzić sprawców i odpowiedzialnych za nie osób na każdym etapie łańcucha dowodzenia" - zaznaczył.