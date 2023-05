Ambasador USA: relacje polsko-amerykańskie osiągają nowy wymiar; jesteśmy jeszcze lepszymi sojusznikami

To wspaniały moment w historii relacji polsko-amerykańskich, które osiągają nowy wymiar; jesteśmy jeszcze lepszymi sojusznikami, jeszcze lepszymi przyjaciółmi i nigdy nie robiliśmy wspólnie tyle, ile robimy teraz - mówił w piątek ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski.

W piątek w Warszawie odbyła się V edycja Our Future Forum, w której uczestniczył ambasador USA.

Brzezinski mówił m.in. o sytuacji za naszą wschodnią granicą podkreślając, że jesteśmy w kluczowym momencie historii. Zwracał również uwagę na ogromne wsparcie, jakie Polacy udzielili uchodźcom z Ukrainy. Przypomniał jednocześnie, że prezydent USA Joe Biden dziękował Polakom za tę "społeczną mobilizację". "To, co robicie jest niesamowite, wsparcie, które przekazujecie narodowi ukraińskiemu jest widoczne na całym świecie" - powiedział. Zaznaczył, że ogromną rolę w tym dziele odegrała również polska młodzież.

"Jestem niezmiernie dumny z tego, co młode pokolenie osiągnęło. Na wiele sposobów przedstawiliście się światu w sposób najbardziej szlachetny i najpiękniejszy z możliwych, ponieważ zrobiliście coś większego, aniżeli byliście w stanie: pomogliście sąsiadowi w potrzebie i kierując się sercem przyjęliście miliony uchodźców" - mówił.

"Teraz, w czasie kryzysu, relacje polsko-amerykańskie osiągają nowy wymiar i nowy poziom. Jesteśmy jeszcze lepszymi sojusznikami, jeszcze lepszymi przyjaciółmi i nigdy nie robiliśmy wspólnie tyle, ile robimy teraz" - stwierdził. Wskazał, że chodzi nie tylko o kwestie wojskowe dotyczące bezpieczeństwa, ale również o pomoc humanitarną i współpracę biznesową. "To wspaniały moment w historii relacji polsko-amerykańskich" - stwierdził Brzezinski.

Według niego, najbardziej skuteczną odpowiedzią na agresję Rosji jest tylko odpowiedź kolektywna, opierająca się na wzajemnej współpracy. Podkreślił przy tym, że Polska jest bezpieczna ponieważ "jest częścią przedsięwzięcia kolektywnego", jakim jest NATO.

