Stała obecność amerykańskich wojsk także w Powidzu

Szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski złożyli w poniedziałek wizytę w Powidzu.

Wizyta była w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji wynikających z umowy o wzmocnionej współpracy obronnej z USA (EDCA). Są to m.in. obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej oraz dużego magazynu paliw.

W Polsce obecnie jest ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy.

Kolejny ważny etap w relacjach dwustronnych Polski z USA

- Odnotowujemy dziś osiągnięcie kolejnego ważnego etapu w naszych stosunkach dwustronnych, a to oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w Polsce i w całym regionie - powiedział ambasador USA.

Podkreślił, ze Powidz to miejsce, w którym w czerwcu rozpoczęła się inwestycja związana z budową magazynów amunicyjnych.

- A dzisiaj rozpoczynamy dwa jakże ważne pozostałe projekty - pierwszy to mobilny system bazy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, który będzie miał wszystko, co tylko konieczne, aby siły powietrzne Stanów Zjednoczonych były gotowe do działania, w tym będą to dodatkowe obiekty - budynki, wyposażenie, pojazdy, wszystko w jednym miejscu. A drugi to projekt magazynu paliwa o znaczących ilościach, ponieważ mówimy o ilościach rzędu 1,5 mln galonów paliwa - przekazał Brzezinski.

Podkreślił, że kluczową sprawą jest zdolność szybkiej odpowiedzi na ewentualne zagrożenie.

W Polsce jest ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy

- Siły lądowe, siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i polskie siły zbrojne, jak i siły sojusznicze będą mogły odpowiedzieć na zagrożenie nie w ciągu miesięcy, nie w ciągu tygodni, ale w zasadzie od razu, kiedy pojawi się takie zagrożenie. A to dlatego, ponieważ elementy infrastruktury krytycznej będą na miejscy, będą dostępne - podkreślił ambasador USA.

Przypomniał, że teraz w Polsce jest ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Dodał też, że prezydent USA Joe Biden podjął historyczną decyzję o rozlokowaniu właśnie w Polsce wysuniętego Dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych oraz o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, w Poznaniu.

- Również tu, gdzie się dziś znajdujemy, będziemy mieli stałą, amerykańską obecność - podkreślił ambasador USA.

- Polska i Stany Zjednoczone stoją razem, ramię w ramię i jesteśmy gotowi na wszystko, a nasz cel pozostaje ten sam - aby odstraszać, a nie aby eskalować. Aby pomagać sojusznikom, aby pomagać dzielnemu narodowi Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne - podkreślił Brzezinski.