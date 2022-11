Ambasador USA: Stany Zjednoczone solidaryzują się z Polską po tragicznej eksplozji w pobliżu granicy z Ukrainą

Stany Zjednoczone solidaryzują się z Polską po tragicznej eksplozji w pobliżu granicy z Ukrainą. Pochwalamy decyzję rządu o dokładnym śledztwie przed wyciągnięciem wniosków. Zgodnie z prośbą, udzielimy Polsce wszelkiej pomocy - napisał w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

We wtorek po godz. 15 - jak przekazali przedstawiciele polskich władz - na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk; w wyniku eksplozji zginęło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.

Amerykański ambasador we wpisie na Twitterze podkreślił, że "Stany Zjednoczone solidaryzują się z Polską po tragicznej eksplozji w pobliżu granicy z Ukrainą i składają kondolencje po śmierci polskich obywateli". "Pochwalamy decyzję rządu o dokładnym śledztwie przed wyciągnięciem wniosków. Zgodnie z prośbą, udzielimy Polsce wszelkiej pomocy" - napisał Brzezinski.

Jak poinformował w środę prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie było to intencjonalny atak na Polskę i nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję. "Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę" - powiedział prezydent.

Poinformował, że była to najprawdopodobniej rakieta S-300 produkcji rosyjskiej, prawdopodobnie wyprodukowana w latach 70.

"Kto wystrzelił tę rakietę? Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła obronie przeciwrakietowej, czyli była użyta przez siły obronne ukraińskie" - przekazał prezydent.