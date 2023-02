Ambasador USA: to są historyczne chwile w relacjach amerykańsko-polskich

Prezydent USA Joe Biden dba o Polskę, dba o was i dba o wasze bezpieczeństwo, to są historyczne chwile w relacjach amerykańsko-polskich; Polska jest bezpieczna - powiedział we wtorek w Warszawie ambasador USA Mark Brzezinski.

Brzezinski podkreślił w wystąpieniu przed Zamkiem Królewskim, że prezydent USA drugi raz przyjeżdża do Polski w ciągu roku. "Prezydent (Joe) Biden dba o Polskę, dba o was i dba o wasze bezpieczeństwo" - powiedział amerykański prezydent.

"To są historyczne chwile w relacjach amerykańsko-polskich. Polska i Stany Zjednoczone były połączone przez ponad dwa wieki w walce o wolność, dlatego właśnie Polacy przypływali do Ameryki i dlatego właśnie Amerykanie przyjeżdżali do Polski. Przez ponad 200 lat wykształciła się prawdziwa historia poświęcenia pomiędzy naszymi dwoma narodami, poświęcenia na rzecz amerykańskiej wolności i poświęcenia na rzecz polskiej wolności" - powiedział Brzezinski.

"I po raz pierwszy w historii dzisiaj Amerykanie i Polacy dzielą tę samą wolność po dwóch stuleciach walki, teraz nasz wspólny program ulega odnowieniu, ponieważ oba nasze kraje wspierają Ukrainę" - podkreślił Brzezinski.

Dodał, że przyjmując uchodźców z Ukrainy, Polska odegrała kluczową rolę w tym wsparciu. "Polska działała jak supermocarstwo humanitarne przyjmując uchodźców (...). Ameryka i Polska zawsze były przyjaciółmi, ale dzisiaj jesteśmy czymś więcej. Dzielimy nie tylko wspólne wartości, ale świadomość wspólnie dzielonej odpowiedzialności za przyszłość całej ludzkości" - powiedział Brzezinski.

Podkreślił też, że dzisiaj Polska jest bezpieczna.