Ambasador USA w Polsce: wszystkim studentom życzę sukcesów w nowym roku akademickim

"Wszystkim studentom życzę sukcesów w nowym roku akademickim! To dobry moment, żeby rozważyć studia w USA" - napisał ambasador Mark Brzeziński na Twitterze, gdzie zamieścił film, w którym rozmawia z przedstawicielką Fulbright Poland Justyną Janiszewską.

"Sam jestem stypendystą programu i zapewniam, że warto zdobywać takie doświadczenia" - dodał.

Brzezinski w filmie zwrócił uwagę, że Fulbright pozwolił mu być w Polsce i badać polskie prawo konstytucyjne. "Napisałem książkę na temat przekształcenia konstytucjonalizmu w postkomunistycznej Polsce" - opowiadał.

"To była dla mnie niezapomniana przygoda. Mieszkałem w Warszawie na ulicy Tamka obok domu Chopina. Mogłem być częścią polskiego społeczeństwa. Z bliska poznawałem kulturę, którą od lat przekazywał mi mój ojciec. Poznałem cudownych ludzi. Widziałem, jak Polska w tamtych latach się zmieniała" - wspominał. Dodał, że te doświadczenia zostały z nim do dziś. "Wiem, że mają ogromny wpływ na to, czym się dziś zajmuję" - powiedział. Jego zdaniem Fulbright daje niesamowite możliwości.

"Wszystkim studentom życzę sukcesów w waszym roku akademickim. Zachęcam was do zdobywania nowych doświadczeń i uczenia się od tych, których macie wokół siebie. Cieszcie się jednym z najlepszych okresów waszego życia" - życzył.

Program Fulbrgiht to największy programem wymiany akademickiej i edukacyjnej w Ameryce.