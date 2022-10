Ambasador Zwarycz: Ukraina de facto już należy do NATO

Ukraina de facto jest już członkiem NATO, nie tylko podziela euroatlantyckie wartości, ale ich broni, faktycznie broni wschodniej flanki NATO - powiedział w środę ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Podkreślił, że Ukraina, która 30 września wystąpiła z wnioskiem o członkostwo, od dawna przygotowuje się, by przystąpić do Sojuszu. Dążenie do tego celu zostało zapisane w ukraińskiej konstytucji. Przypomniał, że w 2008 r. szczyt NATO w Bukareszcie uznał Ukrainę za przyszłego sojusznika. Wyraził też przekonanie, że akcesja Ukrainy wzmocni Sojusz.

"Chcemy zostać członkiem NATO bez planu działań na rzecz członkostwa (Membership Action Plan). Spróbuję wyjaśnić, dlaczego na to zasługujemy" - powiedział Zwarycz. Zwrócił uwagę na wdrażane od 2009 r. programy zawierające 500 priorytetowych zadań i zbliżające Ukrainę do NATO. "Przez 12 lat Ukraina z sukcesem wprowadzała te priorytety, które w istocie są podobne do MAP" - dodał.

Podkreślił, że rozpoczęta w 2014 r. wojna Rosji przeciw Ukrainie znacznie podniosła poziom gotowości bojowej, zwiększyła zdolności ukraińskiej armii i zgodność ze standardami NATO, zdolność do współdziałania z Organizacją i poszczególnymi sojusznikami w szkoleniach i wymianie informacji.

"Tak więc dziś Ukraina de facto już jest członkiem Sojuszu. Już dzisiaj w praktyce wykazujemy interoperacyjność na poziomie, który istotnie przewyższa zdolności wielu sojuszników. Tak, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące przyszłego członkostwa Ukrainy mają charakter wyłącznie polityczny" - powiedział.

Określił Ukrainę jako wyjątkowy przykład kraju, który kontynuuje reformy mimo wojny i utrzymuje działanie swoich instytucji.

"Ukraina nie tylko podziela wartości i zasady zapisane w traktacie waszyngtońskim, broni ich za cenę życia tysięcy swoich obywateli. Dlatego już jest integralnym składnikiem euroatlantyckiego bezpieczeństwa" - powiedział.

"Nie mamy jeszcze ochronnego parasola artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, ale wszyscy członkowie NATO są de facto pod parasolem sił zbrojnych Ukrainy, które w rzeczywistości bronią wschodniej flanki NATO, wartości i zasad Sojuszu" - dodał. "Członkostwo Ukrainy w NATO wzmocni Sojusz, nie osłabi go. Myślę, że w interesie wszystkich państw członkowskich jest wprowadzenie Ukrainy do NATO tak szybko, jak to możliwe" - powiedział ambasador.

Podkreślił, że rosyjska agresja jest skierowana nie tylko przeciwko Ukrainie, "Rosja zagraża i atakuje całą wspólnotę euroatlantycką", o czym świadczą groźby użycia broni nuklearnej, dlatego Sojusz, by radzić sobie z zagrożeniem, musi być elastyczny i gotowy do podejmowania decyzji.

Zaznaczył, że trzeba nie tylko wyprzeć Rosję z terytorium Ukrainy, ale i pociągnąć ją do odpowiedzialności za zbrodnie.