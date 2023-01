Ameryka Łacińska i Europa o ataku na instytucje w stolicy Brazylii

Opisywany szczegółowo atak przeciwników nowego, lewicowego szefa państwa Inacio Luli da Silvy na siedziby głównych instytucji demokratycznych, w tym na pałac prezydencki w stolicy Brazylii - wyparł w niedzielę wszystkie inne tematy w mediach elektronicznych Ameryki Łacińskiej.

"Grupy nacjonalistów ze skrajnej prawicy, złożonej z cywilów i byłych wojskowych, nawołujące po porażce wyborczej dotychczasowego prezydenta Jaira Bolsonaro do przewrotu w Brazylii, wzywały do zamachu stanu" - skomentował wydarzenia w swym wieczornym niedzielnym wydaniu elektronicznym wpływowy dziennik argentyńskich konserwatystów "La Nacion".

Zwolennicy byłego prezydenta Bolsonaro nawołują do zamachu stanu

Charakteryzuje on uczestników tych wydarzeń, którzy "nieśli transparenty z wezwaniami do zamachu stanu" jako "byłych wojskowych i prawicowych ekstremistów", którzy od czasu porażki wyborczej dotychczasowego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro "domagają się nieuznawania wyników wyborów i nawołują do zamachu stanu".

"La Nacion", podobnie jak inne latynoamerykańskie media opisuje szczegółowo przebieg wydarzeń w stolicy Brazylii, m.in. zdecydowaną akcję, którą podjęła brazylijska żandarmeria aby usunąć demonstrantów z pałacu prezydenckiego Planalto. Według dziennika został on "poważnie zdewastowany z wyjątkiem gabinetu prezydenta"".

Brazylijska prasa elektroniczna. m.in. poczytny dziennik "Correio Braziliense", zamieściła po opanowaniu sytuacji przez wojsko, komunikat prokuratora generalnego republiki, Augusto Arasa, o "niezwłocznym wszczęciu dochodzenia w sprawie "antydemokratycznych działań , do których doszło w stolicy".

Będą one dotyczyły m.in. "zdewastowania przez ich uczestników wnętrza pałacu prezydenckiego Planalto". Sprawcy zniszczyli wiele dzieł sztuki i mieli oszczędzić jedynie gabinet, w którym urzędował były prezydent Bolsonaro.

Z większości krajów napływają depesze poparcia dla nowego prezydenta Brazylii

Z większości stolic krajów Ameryki Łacińskiej i - m.in. - z Europy napływają od szefów państw skierowane do prezydenta Luli da Silvy depesze z wyrazami solidarności z narodem brazylijskim i potępienia sprawców niedzielnych wydarzeń.

Wśród licznych depesz z wyrazami solidarności jakie napływają z całego świata do prezydenta Luli da Silvy nadeszła w niedzielę wieczorem depesza od prezydent Francji Emmanuela Macrona, który planuje w ciągu najbliższych tygodni wizytę w Brazylii" z zamiarem zacieśnienia stosunków z tym krajem".

Brazylia i Francja, po okresie głębokiego kryzysu w stosunkach dwustronnych w okresie prezydentury Jaira Bolsonaro, zamierzają intensywnie pracować nad ich zacieśnieniem, jak pisały w ostatnich dniach media obu krajów.

Przewodniczący Rady Europejskiej UE Charles Michel wyraził w niedzielę wieczorem "absolutne potępienie zamachu na instytucje demokratyczne Brazylii"'.

Lewicowy prezydent Kolumbii, Gustavo Petro wezwał, w związku z niedzielnymi zamieszkami w Brasilii, do pilnego zwołania posiedzenia Organizacji Państw Amerykańskich (OPA).