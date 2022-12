Amerykańska grupa Black Eyed Peas wystąpi na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką"

Amerykańska grupa Black Eyed Peas wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" w Zakopanem - ogłosiła w piątek TVP. Muzycy wykonają swoje największe hity, m.in. "Where Is the Love?" i "I Gotta Feeling". Wspólnie z Sarą James zaśpiewają przebój "Let’s Get It Started".

Black Eyed Peas to amerykański zespół hip-hopowy, powstały w Los Angeles w 1995 r. Grupa sprzedała 80 mln płyt. Zespół znany jest m.in. przebojów "Where Is the Love?", "Don't Phunk with My Heart", "My Humps", "Boom Boom Pow" i "I Gotta Feeling". Aktualnie grupę współtworzy trzech muzyków: amerykański raper i piosenkarz Jaime Luis "Taboo" Gomez, b-boy, raper, producent muzyczny i perkusista Apl.de.ap (właśc. Allen Pineda Lindo), a także raper, producent i multiinstrumentalista Will.i.am (właśc. William James Adams). W zespole od 1998 do 2000 występowała Kim Hill, a w latach 2003-2018 Fergie, której nie będzie w Zakopanem.

W piątek ogłoszono, że Black Eyed Peas będzie gwiazdą sylwestrowej zabawy pod Giewontem. Muzycy z USA wykonają swoje największe hity, m.in. "Where Is the Love?" i "I Gotta Feeling". Wspólnie z Sarą James, z którą spotkali się w finale "America's Got Talent", zaśpiewają przebój "Let's Get It Started". Na scenie towarzyszyć im będzie J. Rey Soul, należąca do muzycznej rodziny Black Eyed Peas.

Jak poinformowano, "występ zespołu Black Eyed Peas jest możliwy dzięki sponsorom +Sylwestra Marzeń z Dwójką+".

Podczas zabawy sylwestrowej wystąpią także m.in. Edyta Górniak z synem Allanem Krupą oraz Justyna Steczkowska z synem Leonem Myszkowskim i jego DJ-ską formacją "Mike&Laurent". Show przygotowuje również MaRina.

Nie zabraknie wschodzących gwiazd polskiej sceny muzycznej: Sary James, Viki Gabor i Darii. Na scenie pojawią się ponadto: Zenon Martyniuk z zespołem, Sławomir i Kajra, Maja Hyży, Kasia Moś, Grupa KOMBI Łosowski, Kuba Szmajkowski, Jan Majewski, zespół Felivers, Thomas Anders i barwna karawana Don Vasyla. Pokaz DJ-skich umiejętności zaprezentuje formacja Komodo.

O podhalański klimat z góralskim przytupem zadbają: Golec uOrkiestra, Staszek Karpiel-Bułecka oraz kapela Ciupaga. Wydarzeniem będzie występ ukraińskiej supergwiazdy zespołu Dzidzio.

Na Równi Krupowej stawią się również: Piękni i Młodzi, Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys, MiłyPan i Blanka.

"Widzów czeka niezwykły muzyczny spektakl, który przeniesie ich w świat największych gwiazd i przebojów disco, kryształowych kul, DJ-ów, remiksów i rozgrzanych do czerwoności parkietów" - zapowiada Telewizja Polska.