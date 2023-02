Amerykański ekspert: Zełenski, Duda i Biden to wielka trójka sojuszniczych przywódców

Polska to najbliższy sojusznik USA. Zełenski, Duda i Biden zapobiegną temu, by Rosja znów stała się supermocarstwem - mówi Thomas O'Donnell, amerykański ekonomista i analityk rynku energetycznego, wykładowca prywatnego berlińskiego uniwersytetu Hertie School of Governance.

"Polska jest najbliższym sojusznikiem USA i de facto liderem w UE oraz sojuszu europejsko-natowskim przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie. Zełenski, Duda i Biden to wielka trójka sojuszniczych przywódców, którzy zniweczą rosyjskie plany, by ponownie stać się supermocarstwem" - przewiduje O'Donnell.

"Putin wie, że nie może bezpośrednio wygrać wojny. Więc jego strategią jest, by trwała jak najdłużej i była jak najbardziej bolesna. Używa w tym celu dużej ilości gorszej broni i słabo wyposażonych i źle wyszkolonych żołnierzy pochodzących z masowej mobilizacji. Ma nadzieję, że uda mu się wymęczyć mniejszą ukraińską armię i wyczerpać jej zapasy drogiej, zaawansowanej technologicznie amunicji szybciej niż Stany Zjednoczone, a zwłaszcza Europa, będą w stanie uzupełnić dostawy dla Ukrainy" - analizuje ekspert.

Władimir Putin chce uczynić Ukrainę niezdatną do życia i ją wyludnić

Jak podkreśla, Władimir Putin chce uczynić Ukrainę niezdatną do życia i ją wyludnić.

"Jego celem jest również zniszczenie europejskich gospodarek wysokimi cenami energii i inflacją, powodując upadek wielu firm lub ich przenoszenie się do regionów o bardziej sprzyjających warunkach. Chce on też wzmocnić skrajnie prawicowe, populistyczne partie. Oprócz tego, należy spodziewać się sabotażu infrastruktury i instytucji w krajach Unii za pośrednictwem działań cybernetycznych i terrorystycznych" - ostrzega Thomas O'Donnell.

"Administracja Joe Bidena i polski rząd - oraz większość członków NATO - niedawno zgodzili się, że nie można pozwolić Putinowi na okopanie się i prowadzenie długiej, krwawej wojny. Postanowili dać Ukrainie wszystko, co możliwe, aby uderzyć Rosję szybko i mocno. Wszystko po to, aby uniknąć długiej wojny, która mogłaby wyczerpać Ukrainę i Europę" - skonkludował analityk.