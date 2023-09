Amica szuka poprawy efektywności w automatyzacji procesów

Po rozbudowie mocy produkcyjnych Amica skupia się na wprowadzeniu nowego systemu SAP S/4HANA. - Skupiamy się na inwestycjach poprawiających nasze procesy operacyjne – powiedział Michał Rakowski, wiceprezes Amiki. Grupa dąży do standaryzacji systemów i optymalizacji raportowania.

W ciągu trzech ostatnich lat Amica rozbudowała swoje moce produkcyjne. - W ostatnich latach inwestowaliśmy w linie produkcyjne, które mają zmniejszyć zaangażowanie czynnika ludzkiego. Dzisiaj, kiedy pracujemy z mniejszym wykorzystaniem mocy produkcyjnych efekty tych inwestycji nie są może zbyt widoczne, ale mam nadzieję, że kiedy wolumeny produkcji zaczną wracać, to będziemy mogli w pełni ten efekt wykorzystać - powiedział Michał Rakowski, wiceprezes Amiki podczas konferencji wynikowej. Dodał, że sprzęt grzejny jest bardziej skomplikowany, więc w przypadku tej produkcji automatyzacja nie jest tak ważna, jak w innych segmentach, w produkcji lodówek czy pralek.

- W tej chwili 40 milionów (złotych - red.) zostało przeznaczonych na zakończenie inwestycji związanych z rozbudową mocy. Dzisiaj te inwestycje kończymy w związku z mniejszym wykorzystaniem mocy na naszych fabryce i skupiamy się na inwestycjach poprawiających nasze procesy operacyjne – powiedział Michał Rakowski.

Amica przechodzi na nowy system wykorzystujący rozwiązania chmurowe

Przypomniał on, że w zarządzie Amiki jest funkcja wiceprezesa ds. cyfryzacji, którą obejmuje Robert Stobiński i dodał, że automatyzacja to kierunek, który Amica zamierza kontynuować. – W tej chwili są prowadzone prace w zakresie zmiany procesów fabryki i wprowadzenia kolejnych usprawnień szczególnie dotyczących automatyzacji. Jesteśmy w trakcie zmiany całej platformy SAP. Przechodzimy na nowy poziom SAP S/4HANA. To główny element, ale przy okazji wdrażania tej nowej platformy staramy się wdrażać również tak zwane systemy satelitarne, które mają znaczący wpływ na poprawę analiz, czy to w zakresie całego serwisu czy finansów – powiedział Michał Rakowski.

Amica od końca lat 90. korzysta z kolejnych generacji systemu SAP. Nowy SAP S/4HANA jest już oparty o nową platformę in-memory i wykorzystuje rozwiązania chmurowe. Nowy system pozwala m.in. na zwiększenie efektywności operacyjnej i analizę danych w czasie rzeczywistym. Amica zaczęła prace nad wprowadzeniem tego systemu w 2021 roku i zamierza je zakończyć w roku 2027.

Cyfrowa transformacja obejmuje nie tylko produkcję, ale także procesy wewnętrzne

Michał Rakowski podkreślił, że ważnym elementem zmiany jest dążenie do standaryzacji systemów i zmniejszenia ilości raportowania w firmie. Amica dąży do tego, żeby raportowanie było jak najbardziej efektywne, bo to ułatwia poprawę uzyskiwanych wyników.

– Cyfrowa transformacja odbywa się wielopoziomowo. Obejmuje ona nie tylko produkcję, ale także procesy wewnętrzne, zarządzanie zespołami, sposoby komunikacji z konsumentami i klientami biznesowymi, a także procesy sprzedażowe i posprzedażowe, takie jak serwis urządzeń – wyjaśnia Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej w Grupie Amica.

Projekt pod nazwą Amica 4.0 jest w firmie prowadzony od 2019 roku. Robert Stobiński podkreślił jednak, że działania nastawione na wdrażanie nowych technologii i automatyzację przemysłu pojawiły się już wcześniej. - Wszystkie nasze inicjatywy motywowane są dążeniem do transformacji w stronę organizacji, w której podejmowanie decyzji wspiera zaawansowana analityka danych – powiedział Robert Stobiński.