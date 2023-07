Analityk PISM: administracja USA nie jest zainteresowana zmianą nuklearnego status quo w NATO

Administracja USA nie jest zainteresowana zmianą nuklearnego status quo w NATO; ich zdaniem, z militarnego punktu widzenia nie ma to sensu. Jeśli Polska podniesie ten temat, będzie to długa dyskusja - mówił w poniedziałek w Studiu PAP analityk PISM Wojciech Lorenz.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby odnosząc się w piątek do apelu polskiego premiera o włączenie Polski w natowski program Nuclear Sharing odparł: "Nie mam nic do powiedzenia na temat żadnych rozmów tego typu. I, tak czy inaczej, po prostu nie mówimy o rozmieszczeniu naszych systemów nuklearnych, więc z pewnością nie zacznę tego robić dzisiaj". Dodał też, że USA nie widzą potrzeby zmiany w rozmieszczeniu swojej broni jądrowej.

Premier Morawiecki pytany w sobotę o tę wypowiedź podkreślił, że kropla drąży skałę. "Będziemy z naszymi sojusznikami rozmawiali" - dodał. Zaznaczył przy tym, że Nuclear Sharing bardzo umocniłby bezpieczeństwo Polski.

Koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenz w poniedziałek w Studiu PAP pytany był m.in., czy możliwe jest uczestnictwo Polski w programie współdzielenia broni nuklearnej.

"W polityce wszystko jest możliwe. Oczywiście amerykańska administracja nie jest zainteresowana rozpoczynaniem debaty na ten temat, czy jakiejś zmiany w nuklearnym status quo w NATO, a o tym byśmy dyskutowali. Nuclear Sharing to program tzw. współdzielenia broni jądrowej, jest amerykańska broń, bomby rozmieszczone w Europie w kilku państwach. Niektórzy sojusznicy, głównie w tych państwach dysponują samolotami zdolnymi do przenoszenia tych bomb" - zauważył ekspert.

Na pytanie, dlaczego amerykańska broń jądrowa nie mogłaby przebywać w Polsce na takich zasadach jak w Niemczech, Belgii czy Holandii stwierdził, że argumentem jest fakt, że to "konstrukcja" z czasów zimnej wojny "dostosowana do zupełnie innej doktryny odstraszania i obrony". Aktualna doktryna, jak zauważył Lorenz, zakłada bronienie terytorium Polski jak i państw bałtyckich.

"Argumenty amerykańskich analityków i dowódców są takie, że z punktu widzenia militarnego nie ma to większego sensu. Natomiast nasze argumenty są takie, że z politycznego punktu widzenia, dyskusja przynajmniej na ten temat jest jak najbardziej zasadna, żeby też pokazać stronie rosyjskiej, że NATO nie pozostaje to całkowicie bierne na tą nasilającą się już nie tylko agresywną retorykę nuklearną ze strony reżimu Putina, ale także już konkretnych działań, które pokazują na zmianę status quo po stronie rosyjskiej" - ocenił.

Lorenz zauważył, że Amerykanie jasno sygnalizują, że nie są zainteresowani wszczęciem takiej debaty. Jeśli jednak Polska podniesie ten temat na szczycie NATO w Wilnie, to nie będą mogli oni udawać, że nic takiego nie miało miejsca, jednak "będzie to długa dyskusja". Dodał, że jest kilka sposobów wejścia do Nuclear Sharing i niekoniecznie musi ono od razu dotyczyć rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium naszego kraju.

"Najprostsze dla nas byłoby włączenie naszych samolotów nowej generacji F-35, które nawet w tym standardzie, który my będziemy otrzymywać w zasadzie są już przystosowane, nie wymaga to wielkich zmian, do przenoszenia broni nuklearnej. I o tym prawdopodobnie będziemy chcieli rozmawiać w kolejnych miesiącach" - powiedział.

Nuclear Sharing to program NATO, będący elementem polityki Sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej. Od listopada 2009 r. w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.

Cała rozmowa pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1592328,ekspert-polskiej-polityki-bezpieczenstwa-spodziewamy-sie-kolejnych oraz https://wideo.pap.pl/