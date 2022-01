Andrusiewicz: 24 zbiera się EMA, podejmie decyzję ws. szczepienia dawką przypominającą dla grupy 12-17 lat

24 stycznia zbiera się Europejska Agencja Leków (EMA), ma zapaść decyzja dotycząca szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą grupy w wieku 12-17 lat - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że jeśli będzie pozytywna, w Polsce szczepienia nastolatków ruszą na początku lutego.

Rzecznik resortu zdrowia w sobotę w Polsat News pytany był m.in. o to, kiedy ruszą w Polsce szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą nastolatków od 12 do 18 roku życia.

"24 stycznia zbiera się Europejska Agencja Leków i zapadnie wówczas decyzja, rekomendacja co do podawania trzeciej dawki dla grupy 12-17. Liczymy, że wówczas w ciągu tygodnia, półtora tygodnia uda nam się wprowadzić (ją) w życie i zacząć szczepić" - odpowiedział Andrusiewicz.

W drugiej połowie maja ubiegłego roku w Polsce ruszyły szczepienia młodzieży w wieku 16 i 17 lat, a kilka tygodni później dzieci w wieku 12-15 lat. Oznacza to, że niektórzy z nastolatków mają paszporty covidowe ważne już od 6-7 miesięcy.

Komisja Europejska przyjęła w grudniu minionego roku przepisy, według których po szczepieniu podstawowym certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy "do celów podróży wewnątrz UE", a nie, jak obecnie, przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca. Nowe przepisy będą obowiązywać w UE od 1 lutego.

Niektóre z krajów wprowadzają jednak odmienne wymogi. Przykładowo, we Włoszech certyfikaty od 1 lutego będą ważne jedynie przez 6 miesięcy - dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Oznacza to, że np. polscy nastolatkowie, którzy chcieliby w czasie ferii udać się do Włoch na narty, mogą napotkać problemy, jeśli od ich szczepienia drugą dawką minęło już ponad pół roku. W takiej sytuacji będą traktowani jak osoby niezaszczepione, a więc nie będą mogli korzystać np. z hoteli, wyciągów narciarskich, transportu zbiorowego, restauracji. Włoskie przepisy nie przewidują w tym zakresie wyjątków, mimo że w Polsce nie jest jeszcze podawana dawka przypominająca osobom niepełnoletnim.