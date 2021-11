Andrusiewicz: blokujemy konta, z których wystawiane mogą być fałszywe certyfikaty covidowe

Jeżeli trafiają do nas informacje, że certyfikaty covidove mogły być wystawiane osobom niezaszczepionym, to pierwszą naszą decyzją jest blokowanie aż do wyjaśnienia konta, z którego są wystawiane – powiedział w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz był pytany na piątkowej konferencji prasowej o proceder wydawania fałszywych certyfikatów szczepień przeciw COVID-19. W środowym wydaniu "Faktów" TVN ukazał się materiał informujący o wynikach dziennikarskiej obserwacji, prowadzonej przez ponad miesiąc w Centrum Medycznym MASMED w podkrakowskim Zabierzowie, gdzie mogły być wystawiane fałszywe certyfikaty covidowe. O sprawie informował również portal TVN24.

Rzecznik MZ podkreślił, że placówka w Zabierzowie nie powinna mieć dostępu do szczepionek. "Dlatego w tej chwili - poza kontrolą policji, poza sprawą skierowaną do prokuratury, także NFZ weryfikuje, dlaczego w tej firmie były dostępne szczepionki" - powiedział.

"Niewykluczone, że firma, przychodnia, weszła w kooperację z inną przychodnią (...) i stąd miała w dyspozycji szczepionki, których mieć nie powinna" - dodał.

"To, co możemy robić jako Ministerstwo Zdrowia, kiedy obserwujemy nieprawidłowości w wystawianiu certyfikatów, jeżeli trafiają do nas informacje, że certyfikaty w danym miejscu mogły być wystawiane dla osób niezaszczepionych, to pierwszą naszą decyzją jest blokowanie aż do wyjaśnienia konta, z którego takie certyfikaty są wystawiane" - powiedział Andrusiewicz.

Przypomniał, że od 22 listopada Ministerstwo Zdrowia prowadzi dodatkowe zabezpieczenie przy logowaniu do aplikacji gabinet.gov. To m.in. pokłosie spraw związanych z wystawianiem unijnych certyfikatów covid (UCC) osobom, które nie zostały zaszczepione. Część medyków, z których kont wystawione zostały certyfikaty, twierdziła, że wykradziono im dane do logowania.

Dwuetapowe logowanie oznacza, że do zalogowania nie wystarczy już tylko znajomość loginu i hasła, lecz także konieczne jest wprowadzenie kodu wysłanego SMS-em na numer telefonu użytkownika lub potwierdzenie w aplikacji bankowej, w zależności od wybranej metody logowania.

W związku z informacjami o wystawianiu fałszywych certyfikatów premier Mateusz Morawiecki wydał dodatkowe polecenia do głównego inspektora sanitarnego i ministra spraw wewnętrznych związane z kontrolą procederu wydawania fałszywych certyfikatów szczepień przeciw COVID-19.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że Centrum Medyczne w Zabierzowie, o którym mowa w materiale "Faktów" TVN z 24 listopada, nigdy nie wykonywało szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Nie figuruje również w wykazie realizatorów programu.