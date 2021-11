Andrusiewicz do ZNP: apeluję o szczepienia nauczycieli

Jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Ministerstwa Zdrowia czy do rządu o bezpłatne testy, to ja apeluję o szczepienie nauczycieli – mówił w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że bezpłatne testy są możliwe, ale w tej chwili rozwiązaniem jest szczepienie.

W październiku Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym domagał się zapewnienia uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

"Mimo gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19 w ostatnich tygodniach, rosnącej liczby szkół pracujących zdalnie lub hybrydowo i tragicznych informacji o śmierci nauczycieli z powodu koronawirusa rząd nie przedstawił żadnej strategii dotyczącej ochrony zdrowia ponad 4,5 mln uczniów i 600 tysięcy nauczycieli oraz pracowników oświaty" - napisano w opublikowanym w przez ZNP liście do szefa rządu.

Wśród postulatów ZNP zapisano także dostępność do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty i bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pracowników oświaty.

W piątek podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia był pytany o możliwość wprowadzenia bezpłatnych testów nauczycieli.

"Myślę, że ważniejsze niż bezpłatne testowanie nauczycieli i uczniów, jest ich bezpłatne szczepienie" - zaznaczył rzecznik. "Jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Ministerstwa Zdrowia czy do rządu o bezpłatne testy, to ja apeluję o szczepienie nauczycieli" - odpowiedział Andrusiewicz. "Apeluję o to, żeby nauczyciele się szczepili" - podkreślił.

Zaznaczył przy tym, że nadal ok. 30 proc. nauczycieli nie jest zaszczepionych. "A więc jest jeszcze ta pula 30 proc. osób, która może się zaszczepić" - dodał.

Zwrócił także uwagę na to, że nauczyciele starszych klas uczą kilka klas i jeśli jeden z takich nauczycieli zachoruje, to wówczas najczęściej wszystkie klasy, z którymi miał kontakt, trafiają na kwarantannę.

"A więc jeżeli ktoś apeluje o bezpłatne testy, to ja apeluję o to, żebyśmy się szczepili. Oczywiście bezpłatne testy są możliwe, ale to nie jest w tej chwili rozwiązanie. Rozwiązaniem jest szczepienie" - podkreślił.