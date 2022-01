Andrusiewicz: dziś szansa na to, że dzieci wrócą do szkoły jest większa, niż na to, że do szkoły nie wrócą

Dziś szansa na to, że dzieci wrócą do szkoły jest większa, niż na to, że do szkoły nie wrócą. Ale wykluczyć rozwiązania, że zostaną w domu, też nie można - ocenił we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została nauka zdalna.

Andrusiewicz pytany we wtorek o to, czy uczniowie wrócą 10 stycznia do szkół, odpowiedział: "na dziś żadnych zmian nie wprowadzamy". Zastrzegł jednak, że resort każdego dnia obserwuje dynamikę zakażeń. "A więc jutro sytuacja może się zmienić" - przyznał.

Dopytywany, czy możliwe jest, by ministerstwo jeszcze do piątku poinformowało, że istnieje konieczność kontynuowania nauki zdalnej, Andrusiewicz zaznaczył, że "na dziś, szansa na to, że dzieci wrócą do szkoły jest większa, niż na to, że do szkoły nie wrócą". "Ale wykluczyć rozwiązania, że zostaną w domu, też nie można" - dodał.

"W przypadku dzieci mamy taki problem, że wiemy, czym kończy się nauka zdalna w długim okresie czasu (...). Obserwujemy to w szpitalach i poradniach zdrowia, dlatego dla nas obostrzenia w zakresie szkół są ostatnimi, na które chcielibyśmy się zdecydować. Co nie oznacza, że się na nie nie zdecydujemy" - zastrzegł.

Andrusiewicz dodał, że powrót dzieci do szkół będzie się wiązał z "pewną zmianą konstrukcji obecności dzieci w szkołach - w kwestii m.in. maseczek, dystansu". "Ale na dziś dzieci wrócą do szkoły, z uwagi na fakt, że nie chcemy znowu wzmożenia pacjentów w pediatrycznych szpitalach psychiatrycznych" - podkreślił.