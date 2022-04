Andrusiewicz: minister zdrowia jest w drodze do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

W drodze do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie przewieziono dziewięć osób poszkodowanych w nocnym wypadku w kopalni Pniówek, jest minister zdrowia Adam Niedzielski – przekazał PAP rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Zaznaczył, że szef MZ jest w bieżącym kontakcie m.in. z kierownictwem placówki.

W nocy z wtorku na środę w kopalni Pniówek w Pawłowicach (Śląskie) doszło prawdopodobnie do zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia, w rejonie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. Gdy w rejonie prowadzonej akcji przebywały dwa zastępy ratowników, doszło prawdopodobnie do kolejnego wybuchu.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał w środę po godz. 10.00, że w wyniku wybuchu w kopalni zmarło czterech górników, trwają poszukiwania siedmiu innych.

Przyjazd do kopalni Pniówek zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.